«Обидно, что не увижу студентов». Увольняют преподавателя БГУ, которая координировала стачком университета

Источник материала: Tut.by

Светлана Волчек шесть лет проработала преподавателем на факультете радиофизики и компьютерных технологий БГУ, сама его же и заканчивала. Говорит, что очень любит физику и своих студентов. Но 18 сентября ей стало известно, что ее увольняют. Все дело в гражданской позиции, считает Светлана, в университете же настаивают, что по политическим мотивам никого не увольняют.



Фото: из личного архива Светланы Волчек

— О том, что меня увольняют, я узнала в профкоме нашего факультета, — поясняет Светлана Волчек. — Было заседание профкомов всех факультетов, где как я поняла, поддержали решение о моем увольнении. Официальная причина — то, что я 14 сентября не проводила занятия. Но я заранее договорилась, чтобы в этот день меня подменил другой преподаватель. Это нормальная практика, за шесть лет моей работы такое случалось не раз, у нас хороший коллектив, коллеги всегда помогают друг другу. Но в этой ситуации это сочли нарушением. С меня взяли объяснительную, в которой я указала, что накануне отбывала административный арест в городе Иваново, где меня задержали. 12 сентября меня освободили, мне нужно было время немного восстановиться, и в понедельник, 14 сентября, я возвращалась в Минск.

Светлана уточняет, что она занимала активную гражданскую позицию: собирала подписи среди студентов и преподавателей под петицией с политическими требованиями на имя ректора БГУ, координировала стачком университета, создала чат единомышленников. Кстати, именно за репост анонса марша в этом чате ее в итоге и отправили на 15 суток .

— Насколько мне известно, коллеги готовили ходатайство о том, чтобы меня оставили работать в университете, однако в итоге единственный вариант, который мне были готовы предложить — увольнение по соглашению сторон, — поясняет собеседница. — Однако я сама увольняться не хочу, я люблю физику, люблю своих студентов и хочу и дальше работать в университете. Поэтому если меня решили увольнять, пусть увольняют по статье. Я написала ректору заявление, чтобы меня ознакомили с приказом, пока ответ я не получила.

Как пояснили TUT.BY в пресс-службе БГУ, сейчас идет процесс по завершению расторжения трудового договора со Светланой Волчек. В университете настаивают, что причина увольнения — нарушение трудовой дисциплины, а именно отсутствие преподавателя на работе 14 сентября.

— В университете ко всем преподавателям одинаковое отношение, которое регулируется Трудовым кодексом и коллективным договором. Никого не увольняют по политическим мотивам. Причиной увольнения может стать систематическое нарушение трудовой дисциплины. Сейчас завершается процедура расторжения трудового договора со Светланой Волчек за нарушение трудовой дисциплины и невыполнение занятий после административного ареста.

Светлана говорит, что пока не нашла новую работу.

— Конечно, обидно, что больше не увижу своих студентов, у нас учатся действительно талантливые ребята, — говорит она. — Я люблю физику, буду искать работу в лабораториях, других университетах, частных компаниях, хотелось бы заниматься популяризацией науки.