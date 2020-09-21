Если вам нужен психолог или другая помощь и реабилитация, Красный Крест обещает помочь. Рассказываем как

Источник материала: Tut.by

Если вам нужна помощь, то специалисты Красного Креста просят позвонить им. Теперь здесь не только собирают вещи первой необходимости для заключенных, дежурят на массовых мероприятиях и обучают людей навыкам первой помощи, но еще и принимают звонки от людей, которым нужна помощь — и пытаются что-то для них сделать.





«Сейчас по номерам 201 (с мобильного) и 122 (с городского) у волонтера-диспетчера можно узнать, какую помощь и как могут получить люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации», — рассказал официальный представитель Белорусского Красного Креста Виталий Дембовский.

Красный Крест готов предоставить очную консультацию психолога, если этого требует ваше моральное состояние. При наличии показаний и возможности вам помогут попасть на реабилитацию в санаторий, дадут на необходимый период технические средства реабилитации (например костыли, инвалидную коляску и т. д.). Нуждающиеся могут получить в Красном Кресте гуманитарную помощь.

Вся помощь, как и сам звонок на информационную линию, бесплатны.