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«Превратили в пальму». Посмотрите, как обрезали ель в Осмоловке (местные возмущены)

21.09.2020 17:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жители Осмоловки удивлены: высокую ель во дворе на Коммунистической «превратили в пальму». Они просят «Минскзеленстрой» и администрацию Центрального района разобраться, как так вышло.


Фото: читатель TUT.BY

На фото выше — дерево, в котором до обрезки хорошо угадывалась ель. Растет она напротив дома по Коммунистической, 38.

— 60-летнюю ель превратили в пальму, обрезав ей практически все ветви! — говорят жители Осмоловки.

По информации местных, дерево обрезали после жалобы одного из жителей.

—  Однако мы считаем недопустимой практику на основе чьего-то единичного недовольства уничтожать результат 60 лет работы природы, — считают люди, создавшие петицию.

Обращение минчане направят в «Минскзеленстрой» и в администрацию Центрального района столицы.


Жители говорят, что ветви у ели срезали несколько раз. Фото: с сайта petitions.by

Жители Осмоловки считают, что вопросы вырубки или обрезки деревьев стоит обсуждать с горожанами на собраниях. Они просят разобраться, кто выполнил обрезку конкретного дерева, а также провести компенсационные посадки — именно в их микрорайоне, а не в целом на территории Центрального района.

Мы не смогли оперативно получить комментарий в «Минскзеленстрое» Центрального района, но опубликуем, как только он появится.

 
 
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Жители Осмоловки удивлены: высокую ель во дворе на Коммунистической «превратили в пальму». Они просят «Минскзеленстрой» и администрацию Центрального района...
 
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