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«Превратили в пальму». Посмотрите, как обрезали ель в Осмоловке (местные возмущены)
21.09.2020 17:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Жители Осмоловки удивлены: высокую ель во дворе на Коммунистической «превратили в пальму». Они просят «Минскзеленстрой» и администрацию Центрального района разобраться, как так вышло.
На фото выше — дерево, в котором до обрезки хорошо угадывалась ель. Растет она напротив дома по Коммунистической, 38.
— 60-летнюю ель превратили в пальму, обрезав ей практически все ветви! — говорят жители Осмоловки.
По информации местных, дерево обрезали после жалобы одного из жителей.
— Однако мы считаем недопустимой практику на основе чьего-то единичного недовольства уничтожать результат 60 лет работы природы, — считают люди, создавшие
Обращение минчане направят в «Минскзеленстрой» и в администрацию Центрального района столицы.
Жители Осмоловки считают, что вопросы вырубки или обрезки деревьев стоит обсуждать с горожанами на собраниях. Они просят разобраться, кто выполнил обрезку конкретного дерева, а также провести компенсационные посадки — именно в их микрорайоне, а не в целом на территории Центрального района.
Мы не смогли оперативно получить комментарий в «Минскзеленстрое» Центрального района, но опубликуем, как только он появится.
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Жители Осмоловки удивлены: высокую ель во дворе на Коммунистической «превратили в пальму». Они просят «Минскзеленстрой» и администрацию Центрального района...
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