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Рыбак из Барановичей выловил 16-килограммового карпа. Смотрите, какой он огромный
21.09.2020 17:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Карпа весом 16 кг выловил рыбак из Барановичей Михаил Мойсей. Фотографию улова мужчина разместил на
Рыбачил Михаил на озере Новое возле деревни Стригинь в Березовском районе, сообщил TUT.BY рыбак. Ловил на бойлы — рыболовную насадку, которая применяется для ловли карповых.
Помимо 16-килограммового карпа Михаил также выловил две рыбины поменьше. Одна весила 14,8 кг, вторая — 14,16 кг.
Свой улов он сфотографировал, а затем выпустил обратно в водоем. Михаил — приверженец карпфишинга: спортивной ловли по принципу «поймал — отпусти», когда любая пойманная рыба аккуратно выводится из воды, укладывается на специальный мягкий мат, освобождается от крючка и отпускается обратно в водоем.
Водоем Новое используется для трофейной ловли карпа. Известны случаи поимки особей весом более 20 килограммов. По правилам рыбалки, в течение 15 минут рыбу нужно выпустить обратно в водоем, сообщает
Смотрите, как
Напомним, в прошлом году житель Вороново поймал
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Самая большая рыбина весит ровно 16 килограммов.
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