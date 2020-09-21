Рыбак из Барановичей выловил 16-килограммового карпа. Смотрите, какой он огромный

Источник материала: Tut.by

Карпа весом 16 кг выловил рыбак из Барановичей Михаил Мойсей. Фотографию улова мужчина разместил на своей странице в соцсетях .



Карп весом 16 кг. Фото: Михаил Мойсей

Рыбачил Михаил на озере Новое возле деревни Стригинь в Березовском районе, сообщил TUT.BY рыбак. Ловил на бойлы — рыболовную насадку, которая применяется для ловли карповых.

Помимо 16-килограммового карпа Михаил также выловил две рыбины поменьше. Одна весила 14,8 кг, вторая — 14,16 кг.



Карп весом 14,8 кг. Фото: Михаил Мойсей

Свой улов он сфотографировал, а затем выпустил обратно в водоем. Михаил — приверженец карпфишинга: спортивной ловли по принципу «поймал — отпусти», когда любая пойманная рыба аккуратно выводится из воды, укладывается на специальный мягкий мат, освобождается от крючка и отпускается обратно в водоем.

Водоем Новое используется для трофейной ловли карпа. Известны случаи поимки особей весом более 20 килограммов. По правилам рыбалки, в течение 15 минут рыбу нужно выпустить обратно в водоем, сообщает carpfishing.by .

Смотрите, как Михаил Мойсей выпускает карпа весом 14,8 кг:

Напомним, в прошлом году житель Вороново поймал 32-килограммового карпа . Рыбу мужчина перевез в более спокойное место, где ей будет комфортно. Новое место проживания карпа-гиганта — частный водоем около реки Черница. Здесь проводят тренировки и международные соревнования по карпфишингу.