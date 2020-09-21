«Ваш сын нечаянно убил человека». Неизвестный выманивал деньги у пожилых в Могилеве, его ищут

Источник материала: Tut.by

Уголовное дело за мошенничество в крупном размере возбудили могилевские следователи, сообщает СК. Неизвестный обманывал пожилых людей в Могилеве и Минске — звонил им, говорил, что их детям нужна помощь, и выманивал деньги.





По данным следствия, неизвестный мужчина звонил пожилым людям и говорил, якобы их детям нужна помощь и потому родителям нужно срочно передать определенную сумму денег. Те в стрессовом состоянии передавали деньги.

Например, в августе злоумышленник позвонил одной из потерпевших и сказал, будто ее сын совершил ДТП. Мужчина сказал, что нужно 5 тысяч долларов, чтобы сын женщины избежал уголовной ответственности. Другой потерпевшей мужчина сказал, будто ее сын убил по неосторожности человека, поэтому семье погибшего нужно срочно передать 1600 долларов.

Подозреваемый на свободе. Следствие полагает, что он находится в России. Его ищут.