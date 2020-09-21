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В отношении двоих жителей Жлобина возбудили уголовное дело за оскорбление в соцсетях милиционера
21.09.2020 21:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В отношении двоих жителей Жлобина, оскорбивших в соцсети милиционера, возбудили уголовные дела,
Ночью 11 августа в Жлобине водитель задним ходом
В одной из соцсетей опубликовали видео инцидента. Двое пользователей оставили под публикацией оскорбительные комментарии в адрес милиционера.
Личности авторов постов установили оперативники райотдела и сотрудники управления собственной безопасности. Ими оказались 40-летний мужчина и 25-летний парень. В отношении них возбудили уголовные дела по факту публичного оскорбления представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей.
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В одной из соцсетей опубликовали видео инцидента. Двое пользователей оставили под публикацией оскорбительные комментарии в адрес милиционера.
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