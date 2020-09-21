Изнасиловал школьницу, хотел убить ее отца, травмировал мать. Бобруйчанина осудили на 17 лет колонии

Источник материала: Tut.by

К 17 годам колонии усиленного режима приговорил 24-летнего бобруйчанина Могилевский областной суд. Мужчину признали виновным в изнасиловании школьницы, попытке жестокого убийства ее отца и причинении травм ее матери. Бобруйчанин также должен компенсировать моральный вред потерпевшим на общую сумму 21,2 тыс. рублей.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Заседание проходило в закрытом режиме из-за возраста одной из потерпевших — она школьница в возрасте до 14 лет. Это — и причина того, что суд не может оглашать подробности дела, рассказала TUT.BY представитель Могилевского облсуда Татьяна Ерошкина.

Известно лишь, что трое потерпевших — семья: отец, мать и малолетняя дочь. Преступление произошло в их доме 22 января 2020 года. Осужденный изнасиловал девочку, пытался с особой жестокостью убить ее отца и травмировал мать, когда та пыталась остановить преступника.

В итоге бобруйчанина признали виновным по четырем статьям Уголовного кодекса и приговорили к 17 годам колонии усиленного режима. Он также должен выплатить компенсацию морального вреда: 9,6 тыс. рублей — отцу семьи, 9 тыс. рублей — дочери, 2,6 тыс. рублей — матери.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.