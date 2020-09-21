МВД: Конфиденциальной информации о сотрудниках органов внутренних дел опубликовано не было

Источник материала: Tut.by

Утечки персональных данных сотрудников органов внутренних дел не было, заявила в эфире телеканала «Россия-24» пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова, передает ТАСС .



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

По ее словам, конфиденциальной информации о сотрудниках опубликовано не было. Она уточнила, что в Сети был опубликован список четырехлетней давности.

— Очевидно, что за это время ряд сотрудников перешли уже на другие должности, в другие подразделения и ведомства. Некоторые уволились в связи с выслугой лет, — цитирует пресс-секретаря Sputnik.by .

Чемоданова назвала ложными сообщения о массовых увольнениях сотрудников из правоохранительных органов и о том, что после опубликования списков с данными многие обратились за помощью и защитой в различные фонды.

— За восемь месяцев текущего года из органов внутренних дел уволилось на 11% меньше милиционеров, чем за аналогичный период 2019 года. Так что никакого кадрового оттока в ведомстве не происходит, — заявила она.

По ее словам, «подобные информационные вбросы, не основанные на реальных данных, как раз таки укрепляют боевой дух сотрудников». Чемоданова подчеркнула, что у ведомства достаточно ресурсов для защиты сотрудников и их семей от возможных угроз.

19 сентября один из телеграм-каналов опубликовал базу с некоторыми данными более тысячи силовиков. В МВД тогда заявили , что «силы, средства и технологии, которыми располагают органы внутренних дел, позволяют установить и привлечь к ответственности подавляющее большинство виновных в утечке личных данных в интернет».