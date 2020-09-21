Эксперт: власть должна не раскручивать насилие, а признать его

Акции протеста, жесткие задержания, водворение в СИЗО, снова акции протеста, и дальше по кругу. Так живет Беларусь уже почти два месяца, и никто не может точно сказать, когда и как это закончится.

Белорусы не могут простить избиений, проходивших в первые дни после выборов, и пыток на Окрестина. В то же время в стране есть люди, которые просто не верят, что такое могло быть. Некоторые говорят, что в СИЗО никогда не пытали. Однако имеется множество фактов, говорящих об обратном.

Это – многочисленные видео и фото, справки из больниц, свидетельства пострадавших. Врачи, которые работали круглосуточно, принимая избитых и раненых. Некоторые медики просто не выдерживали и уходили с работы после того, как видели раны. Но больше всего потрясала ложь, которую доносили до несведущих государственные СМИ.

Белорусы – мирный доброжелательный народ, а в дни после выборов они еще раз доказали свои лучшие человеческие качества. Задержанных потом встречали у СИЗО с пледами, водой, лекарствами, таксисты бесплатно отвозили домой.

Совсем недавно по БТ показали репортаж из Окрестина, где сотрудники рассказывают, что у них-де никогда не было пыток и избиений. И демонстрируют удивительно чистую раковину, кровати с постелями (можно и свою принести), рассказывают правила обращения с задержанными.

И это – после многочисленных показаний (например, порталу TUT.BY ). Можно сто раз не верить. Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. В каждой семье есть знакомые, друзья, да и сами члены семьи, которые видели и слышали. Это массовые галлюцинации или гипноз?..

Обратная сторона медали

Тем временем, один из телеграм-каналов опубликовал списки сотрудников правоохранительных органов с именами-фамилиями, адресами, телефонами и местами работы. Всего тысячу силовиков, и отдельно еще семь – из системы охраны президента «Алмаз». Данные дополняются.

Список действительно объемный, его опубликовали, чтобы люди могли узнать, где живут и работают «каратели». Нетрудно представить, как реагируют на эти фамилии те, кто побывал в «застенках» Окрестина. Им очень обидно. И так же легко понять сотрудников правоохранительных органов, которые никого не избивали и оказались «мишенью».

Правоохранительные органы начали поиск виновных в утечке информации в интернет. Никто не сомневается, что будут искать, и даже найдут, но – есть ли гарантия, что найдут виновных, а не «стрелочников»? Властям люди уже не верят, вот в чем вопрос.

Что сделать, чтобы остановить насилие?

Политический обозреватель Павлюк Быковский

Сейчас власть должна не раскручивать насилие и хотя бы начать процесс признания проблемы с пытками и избиениями задержанных. Делались попытки каких-то действий для урегулирования ситуации. Так, 26 августа создана межведомственная комиссия по оценке фактов насилия со стороны силовиков. Кто ее возглавил, не сообщалось. Однако после этого о комиссии, кажется, все позабыли.

Затем Геннадий Давыдько и Олег Гайдукевич говорили о созыве сессии Палаты представителей для обсуждения ситуации - но об этом тоже никто больше не вспоминает.

Тем временем агрессия со стороны людей в отношении правоохранительных органов продолжает нарастать. Сотрудникам звонят и угрожают по телефону. В Киеве в момент противостояния Януковича и народа агрессия принимала более явные формы. Но это возможно и у нас, если мы вернемся к практике произвольных задержаний начала августа и избиений.

Если власти вступят в диалог о выходе из политического кризиса и проведут расследование для наказания виновных в пытках и избиении задержанных, то это даст шанс не столкнуть Беларусь в воронку насилия. У белорусского общества пока нет того градуса противостояния и агрессивности, при которых невозможен диалог.

Однако при затягивании процесса непризнания проблемы и продолжении репрессий будет появляться больше людей, для которых радикальные действия будут выглядеть естественным выходом - при отсутствии правовых механизмов защиты, недоверии к суду и правоохранительной системе.

С другой стороны, «промывка мозгов», что протесты якобы проплачены Польшей и что на войне все средства хороши - приводят к неадекватному поведению сотрудников МВД. Если не остановить этот процесс, то радикализация противостояния будет неизбежной и затронет как безопасность граждан, так и станет еще одним фактором разрушения экономики.

Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Валерий Воронецкий

Депутат Валерий Воронецкий, выступая 3 сентября перед избирателями, сказал, что «триггером кризиса и проявления конфликта явилось то, как были проведены выборы». Парламентарий заявил, что избирательная система в стране несовершенна и должна быть изменена «в контексте обеспечения прозрачности и доверия к ним».

По его мнению, граждане имели право возмутиться проведением и результатами выборов. «Я солидарен с тем, что, если люди возмущены, они имеют право свой протест вылить и показать государству - мы не согласны, мы - народ, хозяин на этой земле».

«Люди имеют право на мирный протест, и это право людей любое государство должно уважать...», - подтвердил Валерий Воронецкий БДГ. Он считает, что как обществу, так и государству сегодня необходимо терпение.

«Как никогда актуальным для нас и нашего государства сейчас является формирование атмосферы терпимости, уважения к личности и иной точке зрения, взаимопонимания и согласия в обществе и доверия к государству и его институтам, в первую очередь к правоохранительной и судебной системам... И на этой основе - возвращать ситуацию в правовое русло...», - добавил депутат.

К сожалению, доверие к государству и правоохранительным органам в белорусском обществе иссякает.

Справка

Выборы в Беларуси прошли 9 августа и ЦИК страны официально признал победителем действующего президента Александра Лукашенко, который занимает этот пост с июля 1994 года. Многие избиратели не согласны с результатами выборов.

Сразу после закрытия избирательных участков начались акции протеста , которые не прекращаются и по сей день, они сопровождаются жестокими задержаниями (за первые два дня после выборов около 7 тыс. человек) и избиениями мирно протестующих граждан. По словам вышедших из СИЗО, с ними обращались жестко, по много часов держали в 4-метной камере по 36 человек, били, не давали еды и воды, обзывали, издевались.

Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев заявил, что берет на себя ответственность и извиняется перед случайными пострадавшими во время акций протестов.

«Перед теми, кто оказался рядом и не ушел вовремя, и не успел вовремя отскочить. Перед этими людьми, которым досталось, за это, как сейчас говорят, насилие я, как командир, как начальник хочу ответственность взять на себя, должен взять на себя. Извиниться чисто по-человечески перед этими людьми», - сказал Караев в эфире телеканала ОНТ 14 августа.

По словам Караева, за трое суток после выборов было совершено 11 сознательных наездов на правоохранителей. «По сути, это покушение на убийство. Представьте, какая ответная реакция у товарищей этих военнослужащих!» - заявил он.

26 августа под эгидой Генеральной прокуратуры в Беларуси создана межведомственная комиссия, которая изучит обращения граждан, заявивших о том, что их избивали и унижали сотрудники милиции. В СК на тот момент поступила 600 заявлений от граждан, пострадавших во время акций протеста.

Регламент работы межведомственной комиссии до сих пор нигде не опубликован. В пресс-службе лишь пояснили, что «комиссия будет работать на основе заседаний, которые будут проводиться по мере необходимости, время и место определит руководитель», - сообщал портал TUT.BY.

27 августа глава Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич заявил о необходимости собрать внеочередную сессию парламента для обсуждения ситуации в республике, сообщал телеканал ОНТ. Гайдукевич предложил в парламенте создать специальную комиссию для изучения событий, которые происходят в Беларуси.

Тем временем

Только в первый месяц после выборов в Беларуси было зарегистрировано 30 заявлений и сообщений по фактам угроз применения насилия к сотрудникам правоохранительных органов. Следственный комитет возбудил 23 уголовных дела, по остальным материалам проводится проверка, о чем сообщал 3 сентября телеграм-канал МВД.

16 сентября в ведомстве подробно проинформировали, что "с 9 августа по 14 сентября ГУСБ МВД принято к производству 143 доследственных проверки по фактам посягательств, совершенных в отношении сотрудников ОВД и их близких, из них по 67 известны причастные лица.

Возбуждено 43 уголовных дела, по которым установлен 21 подозреваемый. Подразделениями собственной безопасности инициировано привлечение к административной ответственности 36 граждан, совершивших посягательства в отношении сотрудников ОВД".

В отношении силовиков, которые издевались над людьми, до сих пор ни одного уголовного дела не возбуждено.

Фото TUT.BY