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В Витебске после выборов на акциях протеста задержали 70 несовершеннолетних

22.09.2020 08:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 9 августа на несанкционированных акциях протеста в Витебске милиция задержала 70 несовершеннолетних, большая часть из них — школьники, сообщают «Витьбичи» со ссылкой на старшего помощника прокурора города Ольгу Королеву.


Иллюстративный снимок. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

В отношении 15 подростков составили протоколы, наложили административные взыскания. Сотрудники прокуратуры провели с ними профилактические беседы, предупредили «о недопустимости совершения повторных правонарушений».

Административная ответственность за участие в несанкционированных акциях наступает с 16 лет. Если вам от 16 до 18, при рассмотрении таких дел обязательно участие родителей или законных представителей. Вот здесь можно почитать подробнее.

В средних школах № 31 и № 45 (там, где вечером 9 августа ОМОН провел жесткий разгон горожан. — Прим. TUT.BY), политехническом лицее и технологическом колледже провели встречи с учащимися. Им говорили, что привлечение к административной ответственности, негативная характеристика «станет препятствием для поступления в престижные вузы и при трудоустройстве».

Прокуратура города предупреждает: если органы опеки установят, что несовершеннолетний участвовал в несанкционированных митингах «вследствие бесконтрольности со стороны взрослых», ребенка могут поставить в СОП.

Прокуратура призывает родителей не отпускать детей на митинги и не брать их туда с собой. «На несанкционированных массовых мероприятиях невозможно обеспечить безопасность детей, оградить от нарушения их прав и законных интересов», — считают в ведомстве.

 
Теги: Витебск
 
 
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В отношении 15 подростков составили протоколы, наложили административные взыскания.
 
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