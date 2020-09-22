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В Витебске после выборов на акциях протеста задержали 70 несовершеннолетних
22.09.2020 08:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 9 августа на несанкционированных акциях протеста в Витебске милиция задержала 70 несовершеннолетних, большая часть из них — школьники,
В отношении 15 подростков составили протоколы, наложили административные взыскания. Сотрудники прокуратуры провели с ними профилактические беседы, предупредили «о недопустимости совершения повторных правонарушений».
Административная ответственность за участие в несанкционированных акциях наступает с 16 лет. Если вам от 16 до 18, при рассмотрении таких дел обязательно участие родителей или законных представителей.
В средних школах № 31 и № 45 (там, где вечером 9 августа ОМОН провел жесткий разгон горожан. — Прим. TUT.BY), политехническом лицее и технологическом колледже провели встречи с учащимися. Им говорили, что привлечение к административной ответственности, негативная характеристика «станет препятствием для поступления в престижные вузы и при трудоустройстве».
Прокуратура города предупреждает: если органы опеки установят, что несовершеннолетний участвовал в несанкционированных митингах «вследствие бесконтрольности со стороны взрослых»,
Прокуратура призывает родителей не отпускать детей на митинги и не брать их туда с собой. «На несанкционированных массовых мероприятиях невозможно обеспечить безопасность детей, оградить от нарушения их прав и законных интересов», — считают в ведомстве.
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В отношении 15 подростков составили протоколы, наложили административные взыскания.
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