«Вместо вопросов о насилии обсуждали закупку бронежилетов». Как депутат Мингорсовета просит об отзыве

Источник материала: Tut.by

«Так может, останетесь? Вдруг будет полезнее, если вы будете внутри системы? Свой человек!» — спрашивали жители минских Брилевичей своего депутата в Мингорсовете Ольгу Тесакову. «Я месяц бьюсь головой об стену - и вообще ничего», — отвечала она. Ольга, самый молодой депутат Мингорсовета, просит избирателей отозвать ее. Она против насилия на улицах и против закупки бронежилетов для силовиков. TUT.BY побывал на встрече в минском «спальнике».



Ольга Тесакова — депутат Мингорсовета по Дзержинскому избирательному округу № 23. Тесакову избрали в Совет 28-го созыва в феврале 2018 года, тогда ей было 23 года. Общественную нагрузку она совмещает с работой в ООО «Финпрофит», где является специалистом по работе с клиентами

«Вместо вопросов по насилию мы обсуждаем конкурс на лучшую скамейку»

Вечером понедельника в один из дворов минских Брилевичей пришла депутат Мингорсовета. Она очень просила местных: отзовите! Это та самая Ольга Тесакова, которая месяц назад, после президентских выборов, написала заявление с просьбой досрочно сложить полномочия. Но оказалось, чтобы уйти раньше срока , нужны веские основания: решение суда по уголовному делу, болезнь или отзыв, инициированный избирателями.

Сначала Ольга объяснила, почему хочет уйти.

— К сожалению, с тем, что происходит, депутаты ничего не могут сделать. Ни с насилием, ни с уже состоявшимися выборами, срезанием ленточек, уборкой флагов. Я приняла достаточно взвешенное решение — уйти из системы, которая не делает ничего для народа в момент, когда должна быть максимально включена.





— Мы знаем, что вы подали заявление. А что вы сделали за этот месяц после выборов? — спросила жительница Брилевичей.

Ольга ответила, что ходила к главе Московского района Минска, встречалась с представителем МВД и председателем совета депутатов. Пыталась им объяснить, что происходит на улицах.

— Сейчас говорят, что у нас выходит на протесты кто? Проститутки, маргиналы, асоциальные личности! Я пыталась донести, что люди выходят, потому что нет реакции официальной на то, что происходит. Потому что нет последствий (например, по примерам насилия силовиков против мирных граждан. — Прим. TUT.BY). Что-то где-то как бы делается, но мы этого не знаем. На мои вопросы мне на прошлой неделе клятвенно пообещали, глядя в глаза, что на сессии горсовета будет представитель МВД или прокуратуры, который расскажет, что, например, возбуждено 950 уголовных дел по превышению полномочий. И на сессии Мингорсовета, которая прошла в пятницу , мы начали с очень «важного» вопроса — подведение итогов смотра-конкурса на лучшую скамейку Минска. Вы меня извините, я так сильно смеялась, что пропустила, кто у нас победитель . Я такая злая была!

— Да они больше скамеек снесут! — крикнул кто-то из жителей Брилевичей.





Ольга Тесакова добавила: несколько депутатов предложили образовать комиссию по расследованию фактов насилия, именно от Мингорсовета.

— Этот вопрос был вынесен заранее, но, как вы понимаете, в повестку его не включили.

Депутаты на сентябрьской сессии обсуждали бюджет Минска и перераспределение средств. Последней каплей для Ольги Тесаковой стал вопрос о финансировании закупки 200 бронежилетов для силовиков.

— Против проголосовала только я и Павел Бочарников (еще один депутат по Московскому району Минска, предприниматель ). Нас двое против 53-х! Я месяц бьюсь головой об стену и вообще ничего. И я не знаю, что еще можно сделать, кроме как уйти оттуда и показать, что их система не работает, что у них есть проблема.

Заявление об отзыве я написала месяц назад. Про него все знали, говорили и только на прошлой неделе мне сказали: ой, вы знаете, а оно не прокатит!

Ольга Тесакова рассказала, что к депутатам Мингорсовета сейчас обращаются люди по поводу насилия после выборов и фальсификаций на избирательных участках.

Например, люди просят отменить ограничения на проведение мирных массовых акций и мероприятий в Минске, выделить постоянную площадку, обеспечить безопасность, доступ на площадки оппозиции, просят отправить депутатский запрос в Следственный комитет по фактам массовых избиений, отправить запрос в Мингорисполком на публикацию протоколов голосования, в Генпрокуратуру — на разбирательства по фактам фальсификаций. Еще люди просят признать результаты президентских выборов недействительными — потому что на многих участках не вывесили итоговые протоколы.

— Что мы на это имеем? От Следственного комитета — «Минский городской совет депутатов в соответствии с законодательством не имеет полномочий на публикацию протоколов голосования». Пишут, что по поводу применения силовыми органами физической силы и спецсредств 9 и 10 августа сейчас проводят проверки, а заявителей уведомят «в порядке, установленном законодательством», — приводит примеры ответов своим коллегам депутат.

— Ну то есть, никогда! — выкрикнул кто-то.

Депутатам Мингорсовета говорят, что вопросы избирательного законодательства не в их компетенции. Влиять они могут разве что на соблюдение закона «О массовых мероприятиях». Но Ольга уверена: и на предложения проводить марши «в рамках закона» будут отписки.

Ольга напомнила, что сама выдвигалась в 2018-м, когда была в активе Студенческой деревни. Подписи за то, чтобы быть депутатом, собирала в том числе на улице в сильный мороз.

— Мне кажется, я стала депутатом честно. По-крайней мере, я старалась, — говорит она.

Теперь девушка хочет уйти из депутатов, оставшись честной.

— А если вас не отзовут?

— Ну если не отзовут — будем пытаться дальше что-то делать.





«Пусть видят, что в системе есть несогласные»

Депутат Ольга Тесакова сама ходит на акции протеста, на воскресные марши. А один раз выходила вместе с коллегой на такой марш с плакатами «Депутаты против насилия».

— Если вы ходите по воскресеньям, то видите настроения людей, что они каждый раз выходят более злые. Потому что: «Ну сколько можно делать вид, что нас нет?».

Ольга надеется, что другие депутаты после ее примера тоже будут выходить из системы.

— Пусть видят, что в системе есть несогласные люди!





Было видно, что не все собравшиеся Ольгу хотят отпускать из депутатов. Пока одни говорили: «Ну давайте уже отпустим человека!», другие с надеждой повторяли в разных вариациях один и тот же вопрос:

— А если вы продолжите быть депутатом — возможно ли, что вы будете более полезной для общества?

— Я про это думала. У меня был месяц, чтобы это обдумать. И все закончилось скамейками, — снова вспомнила Ольга последнюю сессию, на которой не удалось поднять «по-настоящему важных вопросов». — Если я останусь — ничего не изменится. Что два голоса против закупки бронежилетов, что один — разницы никакой. За 26 лет не было ни одного прецедента, чтобы депутат ушел. Вот пусть уйдет!

— Но без таких, как вы, система станет совсем стерильной! — кричали люди.

— Слушайте, может, и милиционерам нормальным не надо из органов уходить? — спросил еще кто-то.

— Милиционерам вообще сложно. Оставаясь, они ведь вынуждены исполнять приказы, — рассудила депутат.

По словам Ольги Тесаковой, в депутатском корпусе Мингорсовета немало людей, не согласных с тем, что происходит сейчас в стране.

— Но всем есть что терять… Есть те, кто боится потерять свою работу. Депутат Мингорсовета — это же только общественная нагрузка. Мне гораздо проще, чем многим — я работаю в частной компании, я наемный работник, я молодая. А представьте, как рискуют работой люди в госструктурах, которым по 45, по 50 лет. Они боятся потерять свою работу, свою должность, к которой они шли значительную часть жизни — и честно шли.





На встрече в Брилевичах местные жители Ольгу забрасывали вопросами по работе депутатов Мингорсовета. Как их избирают? Имеют ли они реальную возможность решать проблемы людей? Депутат поясняла, что не всегда что-то удается быстро решить. Например, она вместе с жителями добивалась благоустройства оврага реки Мышка в Брилевичах — уже и проект есть, и общественное обсуждение по нему ведется, но осязаемого результата до сих пор нет.

Уже для TUT.BY она описала работу городского депутата так:

— Говорят, что в Конституции новой хотят расширить полномочия совета. Было бы хорошо. Потому что сейчас мы что-то среднее между ЖЭСом и администрацией района. По факту все вопросы решает все равно район, например, по финансированию, а мы просто транслируем их. Люди это чувствуют, в приемные часы в последнее время активности никакой — никто не приходит на встречи. Потому что часто проще решить вопрос напрямую, а не через еще одно звено — депутата.

Ольга привела в пример жителям Брилевичей ситуацию с вопросом депутата Павла Бочарникова: он совсем не «про политику», а его тоже не включили в повестку, несмотря на обещания.

— Это давний вопрос по подключению Московского района и Фрунзенского районов Минска к артезианским источникам воды. Был официальный ответ президиума, что его включат в повестку сессии в сентября. И что? И ничего!

— Скажите, а вот власть критиковать вы можете на сессии? Ну как тот же Жириновский: выйти на трибуну и покритиковать? — спрашивали белорусы.

— Нет, ну что вы, это будет вопрос не по повестке! — ответил кто-то за Ольгу, смеясь.

— Во-первых, да. А во-вторых, нам на это скажут: депутаты вне политики, — объяснила Ольга.

Во время этой встречи в Брилевичах люди начали собирать подписи за отзыв Ольги Тесаковой. Она хочет собрать 150 — «больше, чем положено по закону, чтобы наверняка».





Ольга говорила, что за месяц наслушалась всякого в «разных структурах». Ее то уговаривали остаться, то объясняли: уходя, она подводит своих избирателей.

— Называли оппозиционеркой, радикалкой, националисткой, — ну стандартный набор!

Люди грустно шутили на встрече, что всегда есть возможность быть отозванным откуда угодно, «получив уголовку».

— Да, я помню, что Окрестина как раз в нашем районе, в Московском, — улыбнулась депутат.

— Мы будем передачи носить, — добавляли эмоций люди.

— Спасибо, спасибо. А если в Жодино, то по средам — я узнавала, — отвечала Ольга, перечисляя изоляторы, куда в последний месяц массово увозят задержанных.

Девушка рассказала, что спустя два часа после того, как опубликовала заявление об отзыве в соцсетях, кто-то связался с ее семьей, «были угрозы». Подробностей не говорит, чтобы не навредить близким.

Ольга Тесакова призналась TUT.BY, что не голосовала на президентских выборах. Формально — потому что болела. Фактически — потому что была уверена, что ее «голос ничего не решает».

— Я пример того, как выборы изменили белорусов. Несмотря на общественную активность, я ведь была достаточно аполитична до момента, пока насилие после выборов не затронуло близких мне людей. Одно дело, когда тебе рассказывают. Другое дело, когда ты видишь ужасные гематомы на теле знакомого, когда видишь, что у парня нет места на лице от швов, потому что он просто не в нужное время 10 августа катался вечером по парку. Сняли, положили мордой в пол — это страшно. Страшно, когда ты переживаешь за людей, которые просто живут на «Пушкинской», на «Каменной Горке». Страшно, когда ты идешь поздним вечером в магазин, видишь сотрудников правоохранительных органов — и боишься их. Это точно не те ощущения, что должны быть в стране у человека, который ведет законный образ жизни.

— А что вы будете делать, если вы прекратите деятельность в качестве депутата? — спрашивали люди.

— Поддерживать, насколько возможно, несогласных людей. Ходить с ними на шествия, митинги. То, что я и делаю весь этот месяц.

Ольга объяснила людям, что после ее отзыва на этом округе должны будут провести новые выборы.

— Потому что срок наших полномочий еще около полутора лет. Столько времени место депутата пустовать не должно.

— А вы будете заново избираться?

— Вы предлагаете обмануть систему? Уйти и вернуться? — засмеялась депутат.

Прямо сейчас жители Московского района столицы предпринимают попытки отозвать депутата рангом повыше — Игоря Комаровского из Палаты представителей. Сейчас люди добиваются личной встречи с ним, а еще собирают подписи, чтобы депутат представил отчет о своей работе за год.