Пинский фермер вырастил 35 тонн арбузов, а продать их не может - негде

Источник материала: Tut.by

Пинский фермер Бронислав Барановский решил свернуть «бахчевой бизнес», так как не нашел в городе мест для реализации. Все места выкуплены, сказали ему в горисполкоме, пишет «Медиа-Полесье» .





Два года назад Бронислав Барановский оформил крестьянско-фермерское хозяйство. В его распоряжении 10 гектаров земли. Сейчас хозяйство «Коранец» — единственное в Пинском районе занимается выращиванием арбузов в промышленных масштабах.

Первый год стал урожайным. В нынешнем году под арбузы заняли целый гектар. Посевной материал Бронислав Сергеевич покупает на рынке, с технологией выращивания знакомится с помощью интернета. Фермер утверждает, что местный климат и почва отлично подходят для выращивания южной культуры.

— В этом году урожай хороший — около 35 тонн. Арбузами можно кормить весь Пинск, но куда их деть? Все упирается в реализацию, — сетует Бронислав Сергеевич.

Бронислав Сергеевич рассказывает, что торговые сети города не заинтересовались местными арбузами даже при закупочной цене 50 копеек за килограмм. Поставить свои точки продажи по Пинску невозможно.

«Все места выкуплены по тендеру», — так, говорит он, ответили в горисполкоме — и предложили фермеру организовать торговлю на районе. Обращался Бронислав Сергеевич и на городские предприятия — все безрезультатно.





Пинский оптовый поставщик фруктов и овощей купил 6 тонн местных арбузов, остальной урожай семья Барановских реализует своими силами. Продают свою ягоду они на трассе Брест — Гомель.

— На следующий год засаживать такие большие площади арбузами не будем. Надо выращивать столько, сколько можно продать на трассе.

Любой опыт Бронислав Сергеевич воспринимает с позитивом — на следующий сезон собирается расширить плантацию голубики.