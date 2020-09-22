Километр торговых рядов и праздник жатвы в амфитеатре. Чем Витебск удивит гостей «Дажынак»

Источник материала: Tut.by

Областной фестиваль-ярмарка тружеников села «Дажынкі» в Витебске пройдет 26−27 сентября не только в центре города, но и в жилых микрорайонах, пишут «Витебские вести».



Фото: Игорь Матвеев

Возле Ледового дворца 26 сентября пройдет ярмарка «Восеньскі карагод». Здесь будут продавать овощи, фрукты, саженцы, цветы, а также мебель, обувь, инструменты. Студенты также проведут мастер-классы по кладке кирпича, приготовлению блюд. На ярмарке можно будет сделать мелкий ремонт одежды и обуви.

«Дажыначные» торговые ряды растянутся на километр. Они расположатся на восьми площадках: на улицах Толстого, Суворова, Пушкина, Ленина, в парке Победителей, на площадях Победы и Свободы.

В парке Победителей пройдет презентация и дегустация продукции перерабатывающих предприятий. Можно будет купить ягоды, грибы, квашения и соления.

На площади Победы будет выставка караваев: свою продукцию представят все регионы области.

На верхней площадке Летнего амфитеатра установят свои палатки «Витьба», «Красный пищевик», «Коммунарка».

В субботу, 26 сентября, все торговые точки будут работать до 23.00, а в воскресенье — до 15.00.

2,5 тысячи участников праздника из регионов привезут в Витебск на 65 автобусах. Для сельчан проведут экскурсию по городу, покажут новые объекты и микрорайоны. Затем состоится возложение венков и цветов к «Трем штыкам». С площади Победы шествие пройдет к Летнему амфитеатру — там и будут чествовать передовиков жатвы.

К празднику готовится и Витебский район. Основные гуляния пройдут в Новке.