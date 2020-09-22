Под Могилевом два браконьера убили двух лосей - и теперь могут за это сесть в тюрьму

Источник материала: Tut.by

Двоих жителей Могилевского района задержали 19 сентября, пишет Mogilevnews.by. Мужчины оказались браконьерами: в охотничьих угодьях около деревни Вендрож они незаконно застрелили двух лосей. В отношении браконьеров возбуждено уголовное дело.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Василий Федосенко для TUT.BY

Застрелив двух лосей, мужчины частично разделали туши животных, погрузили в машину и поехали в направлении Могилева. Сотрудники госинспекции охраны животного и растительного мира и остановили автомобиль. Документов на право добычи лосей у мужчин не было. У одного из нарушителей правоохранители изъяли охотничье ружье и патроны к нему. Задержанные признались, что нарушили закон.

Вред, который мужчины причинили окружающей среде, оценили в 16,2 тыс. рублей. Также возбуждено уголовное дело за браконьерство, которое карается в том числе лишением свободы на срок до 6 лет.

Госинспекторы животного и растительного мира просят сообщать о фактах нарушения природоохранного законодательства по телефонам (8 0222) 274−000 (круглосуточно), 31−09−86 или на электронную почту mogilev_OI@gosinspekciya.gov.by.