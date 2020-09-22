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Под Могилевом два браконьера убили двух лосей - и теперь могут за это сесть в тюрьму
22.09.2020 10:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Двоих жителей Могилевского района задержали 19 сентября,
Застрелив двух лосей, мужчины частично разделали туши животных, погрузили в машину и поехали в направлении Могилева. Сотрудники госинспекции охраны животного и растительного мира и остановили автомобиль. Документов на право добычи лосей у мужчин не было. У одного из нарушителей правоохранители изъяли охотничье ружье и патроны к нему. Задержанные признались, что нарушили закон.
Вред, который мужчины причинили окружающей среде, оценили в 16,2 тыс. рублей. Также возбуждено уголовное дело за браконьерство, которое карается в том числе лишением свободы на срок до 6 лет.
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Нанесенный природе ущерб оценили в 16,2 тыс. рублей. И его браконьерам тоже придется возместить.
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