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В Гомеле вынесли приговоры паре, убившей двух своих новорожденных детей
22.09.2020 10:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Гомельщине вынесли приговоры паре, которая
Установлено, что 37-летняя жительница Житковичского района еще в 2014 и в 2015 годах склонила к убийству новорожденных детей своего 35-летнего сожителя.
Известно, что пара любила выпить, оба не работали, мужчина был несколько раз судим за кражи. Помимо погибших детей, в тот момент в семье воспитывалось еще четверо несовершеннолетних. В мае 2012 года их признавали находящимися в социально опасном положении, однако в 2015 году это решение отменили.
Гомельский областной суд приговорил женщину к 23 годам исправительной колонии общего режима, мужчину — к 23,5 года колонии строгого режима.
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Известно, что пара любила выпить, оба не работали, мужчина был несколько раз судим за кражи.
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