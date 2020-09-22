В Гомеле вынесли приговоры паре, убившей двух своих новорожденных детей

Источник материала: Tut.by

На Гомельщине вынесли приговоры паре, которая убила собственных новорожденных детей. Подробности сообщили в прокуратуре.

Установлено, что 37-летняя жительница Житковичского района еще в 2014 и в 2015 годах склонила к убийству новорожденных детей своего 35-летнего сожителя.

Известно, что пара любила выпить, оба не работали, мужчина был несколько раз судим за кражи. Помимо погибших детей, в тот момент в семье воспитывалось еще четверо несовершеннолетних. В мае 2012 года их признавали находящимися в социально опасном положении, однако в 2015 году это решение отменили.

Гомельский областной суд приговорил женщину к 23 годам исправительной колонии общего режима, мужчину — к 23,5 года колонии строгого режима.