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«Врачи мое лицо собирали буквально по кусочкам». Истории людей с большими шрамами

22.09.2020 10:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Шрамы есть почти у каждого человека, и чаще всего за ними стоит забавная история из детства: кто-то неудачно спрыгнул с дерева, кто-то пытался перелезть через забор, а кто-то упал с качелей. Однако истории шрамов героев нашего видео куда сложнее. Мы поговорили с тремя обладателями больших шрамов о ежедневной реакции окружающих, боли, комплексах и принятии себя.

 
 
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«Шрамы - это история моего тела. Я не хочу от них избавляться».
 
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