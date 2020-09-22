«Врачи мое лицо собирали буквально по кусочкам». Истории людей с большими шрамами

Источник материала: Tut.by

Шрамы есть почти у каждого человека, и чаще всего за ними стоит забавная история из детства: кто-то неудачно спрыгнул с дерева, кто-то пытался перелезть через забор, а кто-то упал с качелей. Однако истории шрамов героев нашего видео куда сложнее. Мы поговорили с тремя обладателями больших шрамов о ежедневной реакции окружающих, боли, комплексах и принятии себя.