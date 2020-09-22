В Лидском районе около фермы сельчане нашли два гигантских гриба-дождевика

Источник материала: Tut.by

В Лидском районе около деревни Мотевичи семья Лисичкиных нашли два больших гриба-дождевика. Вес одного — 1,8 кг, а второго — 2,3 кг. Росли гиганты возле местной фермы. Свою находку грибники сфотографировали, а потом грибы раздали односельчанам, сообщает «Лідская газета».



Фото: lidanews.by

Найденные грибы — это, скорее всего, представители исполинского (или гигантского) дождевика: особого вида, который может достигать веса до семи килограммов. Найденные в Мотевичах грибы же весят 1,8 и 2,3 кг.

Такие дождевики относятся к семейству шампиньоновых и имеют много видов. В народе их называют и «заячьей картошкой», и «чертовым яблоком», и «пчелиной губкой».

В пищу можно употреблять лишь молодые дождевики, пока мякоть их белая. Правда, собирать эти грибы в местах, находящихся в непосредственной близости от загрязненных районов, фабрик, автострад, не рекомендуют: дождевик активно впитывает различные вещества.

Ядовитых видов среди дождевиков нет. Смертельно опасными могут быть ложные дождевики, которые внешне похожи, но относятся к другому семейству.