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«Это не флаг». С балкона на Толбухина сняли кусок ткани

22.09.2020 11:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На балконе в Минске кто-то повесил кусок ткани с надписью «Это не флаг». К дому подъехала машина, «не флаг» снимали при помощи подъемника.

Кусок ткани с необычной надписью висел на балконе третьего этажа на Толбухина, 13.

Читатели уже обратили внимание, что человек, поднимавшийся на высоту, во время работы был без каски и курил.

 
Теги: Минск
 
 
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На балконе в Минске кто-то повесил кусок ткани с надписью «Это не флаг». Очевидцы пишут, что сегодня к дому подъехала машина, «не флаг» снимали при помощи...
 
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