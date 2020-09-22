«Это не флаг». С балкона на Толбухина сняли кусок ткани

Источник материала: Tut.by

На балконе в Минске кто-то повесил кусок ткани с надписью «Это не флаг». К дому подъехала машина, «не флаг» снимали при помощи подъемника.

Кусок ткани с необычной надписью висел на балконе третьего этажа на Толбухина, 13.

Читатели уже обратили внимание, что человек, поднимавшийся на высоту, во время работы был без каски и курил.