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«Это не флаг». С балкона на Толбухина сняли кусок ткани
22.09.2020 11:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На балконе в Минске кто-то повесил кусок ткани с надписью «Это не флаг». К дому подъехала машина, «не флаг»
Кусок ткани с необычной надписью висел на балконе третьего этажа на Толбухина, 13.
Читатели уже обратили внимание, что человек, поднимавшийся на высоту, во время работы был без каски и курил.
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На балконе в Минске кто-то повесил кусок ткани с надписью «Это не флаг». Очевидцы пишут, что сегодня к дому подъехала машина, «не флаг» снимали при помощи...
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