Освобождение художницы Надежды Саяпиной, «не флаги» под запретом и другие события 22 сентября

Источник материала: Tut.by

На свободу после 15 суток вышла художница Надежда Саяпина, автор перформанса «Достояние» о картинах из коллекции Белгазпромбанка. Кусок ткани с надписью «Это не флаг» сняли с подъемником с балкона в Минске. Эти и другие события дня — в нашем онлайне.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY