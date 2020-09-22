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Освобождение художницы Надежды Саяпиной, «не флаги» под запретом и другие события 22 сентября

22.09.2020 11:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На свободу после 15 суток вышла художница Надежда Саяпина, автор перформанса «Достояние» о картинах из коллекции Белгазпромбанка. Кусок ткани с надписью «Это не флаг» сняли с подъемником с балкона в Минске. Эти и другие события дня — в нашем онлайне.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

 
Теги: Минск
 
 
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На свободу после 15 суток вышла художница Надежда Саяпина, автор перформанса «Достояние» о картинах из коллекции Белгазпромбанка. Кусок ткани с надписью «Это не...
 
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