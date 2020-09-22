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Стало известно, когда и где в Гродно откроется первый магазин H&M

22.09.2020 12:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В середине октября в в торгово-развлекательном комплексе Triniti заработает первый магазин H&M в Гродно. Как рассказали представители шведского бренда одежды, в новом магазине будут представлены отделы женской, мужской и детской одежды, а также обувь и аксессуары.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Первый магазин бренда в Гродно заработает 15 октября этого года. Открытие состоится в 10.00.

Как обещают представители шведского бренда одежды, в честь открытия первого магазина в городе в официальной группе H&M Беларусь во ВКонтакте пройдет конкурс для покупателей.

Напомним, первый в Беларуси магазин H&M был открыт осенью 2019 года в столичном ТРЦ Galleria Minsk на проспекте Победителей. Второй магазин бренда в Беларуси также появился в столице.

Шведский бренд одежды H&M основан в 1947 году. Сейчас компания насчитывает почти 5 тысяч магазинов более чем в 70 странах. H&M — второй по величине глобальный ритейлер одежды после испанской корпорации Inditex. В России первый магазин этого шведского бренда открылся в 2009 году, в Литве — в 2013 году, в Украине — в 2018-м.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Здесь будут представлены отделы женской, мужской и детской одежды, а также обувь и аксессуары.
 
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