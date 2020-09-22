Студентам БГУИР в зачетках исправили оценки за экзамен. Они уверены: это политика

Источник материала: Tut.by

В выходные телеграм-канал «Мирный БГУИР» опубликовал фото зачетки, в которой «десятка» за экзамен исправлена другой ручкой на «четыре». Авторы поста утверждают: ситуация не единичная, пострадала вся группа. Все потому что, по словам студентов, преподаватель «передумал» ставить хорошие оценки из-за политической позиции его учеников. TUT.BY послушал мнение учащихся и узнал позицию университета.



Иллюстративный снимок. Фото: читатели TUT.BY

Позиция студентов: «Действия преподавателя противоречат позиции университета»

Мы связались с Кристиной, студенткой третьего курса БГУИР. Ситуация произошла с ее потоком на факультете компьютерных систем и сетей, кафедре «Программного обеспечения информационных технологий».

— Сначала стоит отметить, почему данная ситуация вообще возникла. Из-за COVID-19 экзамен по предмету «Объектно-ориентированное программирование», который вел Кирилл Андреевич Сурков, проводился дистанционно. Следовательно возможности поставить оценки в зачетки оценки не было, — объясняет студентка. — Преподаватель сказал нам, что оформят зачетки в сентябре, но ведомость с оценками за экзамен была сдана в срок. То есть в базе данных университета у всех стоят полученные (имеется в виду неисправленные. — Прим. TUT.BY) оценки.

Когда наступил сентябрь и новый семестр, Кирилл Сурков попросил старост заранее выставить оценки, чтобы он мог быстро подписать зачетки:

— Поэтому сейчас в наших зачетках, «четверки», написанные черной ручкой, стоят поверх наших уже полученных и поставленных в ведомостях оценок.



Можно заметить, что исправленная оценка и подпись преподавателя сделаны ручкой одного цвета. В зачетке написано «второй курс», так как экзамен с исправленной оценкой сдавался именно на нем, во второй половине прошлого учебного года. Фото предоставлено студентами БГУИР

Студентка признается: ситуация назревала еще до начала учебного года.

— У Кирилла Андреевича есть аккаунты в социальных сетях, по которым понять его позицию о происходящем в стране достаточно просто. Хочу подчеркнуть, что мы, студенты, уважаем его личное пространство и законные права, и не хотим, чтобы они нарушались как у любого гражданина Республики Беларусь.

— Первая лекция проходила спокойно, — продолжает Кристина. — Но когда осталось пять минут до звонка, Кирилл Андреевич решил высказаться. Мы не были сильно удивлены, так как уже знали его позицию благодаря социальным сетям. Часть студентов пыталась вступить в полемику, но когда стало понятно, что это безнадежно, пара ребят вышли из аудитории.

Конфликт продолжал нарастать: во многих университетах начались мирные акции поддержку задержанных.

— Студенты рассаживались БЧБ-рассадкой на лекциях (имеются в виду акции, где студенты приходили в белой и красной одежде и садились в порядке цветов флага. — Прим. TUT.BY). В нашем университете первые такие акции прошли 7−8 сентября, но не на моем потоке. А вот 9 сентября у нас как раз по расписанию были две лекции, в том числе одна из них у Кирилла Андреевича. Мы решили проводить акцию именно в этот день по ряду причин. Главная из них — если есть возможность провести ее здесь и сейчас, то надо делать, а не когда-нибудь потом.



Таким образом выглядели студенческие акции. Иллюстративный снимок. Фото: читатель TUT.BY

Через неделю — 16 сентября — у потока Алины снова по расписанию оказалась лекция Кирилла Суркова.

— Вел он их как обычно, высказываний на политическую тему не было, — признается девушка. — В конце лекции старосты вспомнили о вопросе с зачетками и стали его решать: Кириллу Андреевичу ведь нужно в них расписаться. Но в конце лекции он сказал примерно такое: «Против кого был направлен ваш протест. Против меня. Так? Вы выступаете против фальсификации выборов — а я буду против фальсификации ваших лабораторных. Поэтому оценки за экзамен аннулируются, я выставляю всем „четыре“».

Студентка говорит, что сначала все произошедшее показалось шуткой. Но 18 сентября снова была лекция Суркова, после которой он наконец собрал все зачетки на подпись.

— Отдал зачетки преподаватель только на завтра, хоть и было оговорено, что он отдаст их сразу же, 18 числа. Все-таки у некоторых ребят могли быть пересдачи в этот день. Но это мелочь, — отмечает Кристина. — Тогда-то мы и обнаружили, что у потока проставлены «четверки».

Студенты (мы анонимно пообщались еще с несколькими ребятами из сообщества «Мирный БГУИР») вспоминают пост ректора Вадима Богуша, где написано: «Уважаемые друзья, очень прошу вас воздержаться, как бы этого ни хотелось, от действий и поступков, способных нанести имиджевые потери университету, запятнать его имя и вовлечь в политические игрища».

— Действия Кирилла Андреевича явно противоречат этому посту, — говорит Кристина. — На лекциях мы никак не проявляем своей политической позиции, если не брать в расчет единоразовую акцию в поддержку задержанных, в том числе из нашего университета и уже даже нашего потока. Мы не выкрикиваем лозунгов, не устраиваем провокации. А часть потока совсем аполитична: даже в единоразовой акции они не участвовали. Зато под, если можно так сказать, «репрессию» попали все без разбора.

Позиция заведующей кафедры: «Администрация гарантирует, что оценки в силе. Но есть нюанс»

Сам Кирилл Сурков пока на сообщение корреспондента TUT.BY не ответил. Как только это произойдет — мы готовы опубликовать его позицию. Но студенты передали в редакцию TUT.BY информацию, что утром 22 сентября состоится встреча с заведующей кафедрой «Программного обеспечения информационных технологий» Натальей Лапицкой. Наш корреспондент тоже туда пришел: собрание было открытым.

— Для того, чтобы изменить результаты сессии, необходима одна-единственная вещь — нарушение процедуры приема экзаменов, которое в принципе надо доказать. На текущий момент сессия всеми теми людьми, которыми она сдана, была сдана. Выставлены оценки — по ним приняты решения стипендиальных комиссий. Никакие другие действия, кроме решения совета университета, аннулирующего результаты сессии, не могут отменить результатов экзаменов, — пояснила заведующая кафедрой.



Иллюстративный снимок. Фото: читатели TUT.BY

Далее Наталья Лапицкая попросила собравшихся студентов поднять руку, сколько из них лично видели исправленную оценку в своей собственной зачетке. И констатировала: пять человек. После чего добавила:

— Оценки, исправленные в конкретных зачетках конкретных людей (…) внесены с нарушением правил внесения изменений. Зачетка не является дублирующим документом и, тем не менее, даже в ней изменения должны вноситься по правилам. Эти правила (…) не соблюдены.

Тем самым Наталья Лапицкая заверила: эти изменения никакой силы не имеют. Вернее, не имели бы, если бы не возникла другая проблема:

— Из-за того, как представлена информация журналистами (речь идет о публикации на портале dev.by 21 сентября. — Прим. TUT.BY), вопрос закономерности и законности организации экзамена поставлен под сомнение. Поэтому администрация будет решать, признаны ли результаты экзаменов. <…> А теперь пресса обсуждает и, соответственно, требует каких-то действий.

Заведующая кафедрой отметила также, что, к сожалению, в прессе есть информация, которая не соответствует действительности. Лапицкая сказала, что на самом деле на дневных факультетах экзамен был организован в очной форме. И только предварительное обсуждение и предварительная оценка знаний велась дистанционно — с целью соблюдения санэпидемических норм.

— Пресса же, по словам студентов, сообщает, что экзамен сдавался дистанционно, а значит — с нарушением механизма приема экзамена. А значит, оценки могут быть поставлены под сомнение.

После этого Наталья Лапицкая спросила у студентов, стоит ли принимать столь импульсивные решения и обращаться в прессу. И подчеркнула: гарантия администрации БГУИР в том, что все полученные оценки остаются в силе. При условии, что администрации удастся отстоять их и доказать, что экзамен был принят, как и требовалось, без нарушений.

В конце встречи заведующая кафедрой отдельно подчеркнула, что после произошедшего Кирилл Андреевич Сурков может отказаться сотрудничать с вузом, а найти нового преподавателя нелегко — кадровая ситуация крайне непростая. Что касается истинных политических взглядов, то они студентам неизвестны — ни Суркова, ни ее.

А на гражданскую позицию самих студентов преподаватели внимания не обращают.