Преградил дорогу бус. В Гомеле задержали сына Татьяны Каневской, которая сидит за «беспорядки»

Источник материала: Tut.by

Сегодня утром в Гомеле задержали старшего сына активистки Татьяны Каневской, которая с августа находится в СИЗО в Минске по обвинению в «беспорядках». Об этом TUT.BY сообщил его брат Алексей.



Фото: Сергей Комков, TUT.BY

— Папа с братом подъезжали к месту работы, но им преградил дорогу красный микроавтобус. Вышли люди в пятнистой форме и в масках, скрутили руки и затолкали брата в бус. С ними был один человек в штатском. Он предъявил отцу удостоверение. За что задерживают, не сказали. Пообещали, что в течении двух часов сообщат подробности. Но уже прошло больше времени, а мы так и не знаем, где Саша. — говорит Алексей.

В пресс-службе УВД оперативный комментарий TUT.BY получить пока не удалось.



Семья Татьяны Каневской. Фото: Сергей Комков, TUT.BY

TUT.BY недавно писал об этой семье . Татьяна Каневская была доверенным лицом Светланы Тихановской и собирала за нее подписи. Она — одна из белорусов, признанных в эту кампанию политзаключенными, одна из пяти на данный момент женщин в этом списке (еще там Мария Колесникова , Лилия Власова , Светлана Купреева , Юлия Шардыко ; недавно на свободу вышла Елена Карагачева , которая тоже была в списке).

Каневскую милиция задержала в Гомеле 8 августа. Ее обвинили в административных правонарушениях: мелком хулиганстве и неподчинении милиции. 10 августа суд Советского района Гомеля рассматривал административный протокол — судья отправила его на доработку. Каневскую, так как у нее есть несовершеннолетний ребенок, выпустили из зала суда. Но как только она решила забрать из конвойной машины вещи, тут же была снова задержана.

Ее перевезли в Минск, в СИЗО на Володарского, сейчас женщина проходит по делу о массовых беспорядках (ст. 293 УК РБ).

Дома ее ждут четверо сыновей — 13-летний Георгий, Дмитрий, Алексей, Александр — и муж Николай Вадимович.