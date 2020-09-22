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Преградил дорогу бус. В Гомеле задержали сына Татьяны Каневской, которая сидит за «беспорядки»
22.09.2020 12:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня утром в Гомеле задержали старшего сына активистки Татьяны Каневской, которая с августа находится в СИЗО в Минске по обвинению в «беспорядках». Об этом TUT.BY сообщил его брат Алексей.
— Папа с братом подъезжали к месту работы, но им преградил дорогу красный микроавтобус. Вышли люди в пятнистой форме и в масках, скрутили руки и затолкали брата в бус. С ними был один человек в штатском. Он предъявил отцу удостоверение. За что задерживают, не сказали. Пообещали, что в течении двух часов сообщат подробности. Но уже прошло больше времени, а мы так и не знаем, где Саша. — говорит Алексей.
В пресс-службе УВД оперативный комментарий TUT.BY получить пока не удалось.
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Каневскую милиция задержала в Гомеле 8 августа. Ее обвинили в административных правонарушениях: мелком хулиганстве и неподчинении милиции. 10 августа суд Советского района Гомеля рассматривал административный протокол — судья отправила его на доработку. Каневскую, так как у нее есть несовершеннолетний ребенок, выпустили из зала суда. Но как только она решила забрать из конвойной машины вещи, тут же была снова задержана.
Ее перевезли в Минск, в СИЗО на Володарского, сейчас женщина проходит по делу о массовых беспорядках (ст. 293 УК РБ).
Дома ее ждут четверо сыновей — 13-летний Георгий, Дмитрий, Алексей, Александр — и муж Николай Вадимович.
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Сегодня утром в Гомеле люди в пятнистой форме задержали старшего сына Татьяны Каневской. Об этом TUT.BY сообщил его брат Алексей.
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