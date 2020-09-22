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Минчанину вынесли приговор за избиение гитариста «Ляписов». Музыкант, не приходя в сознание, умер через полгода
22.09.2020 12:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пять лет колонии строгого режима получил минчанин Сергей Шукан, обвиняемый в избиении гитариста и сооснователя группы «Ляпис Трубецкой» Руслана Владыко. Как
Гитариста «золотого состава» группы «Ляпис Трубецкой» нашли избитым в бессознательном состоянии рядом с баром на минской улице Солтыса вечером 6 июля 2019 года. Владыко госпитализировали, ему сделали несколько операций. Долгое время он находился в коме. 19 января стало известно, что Руслан Владыко
Как
По делу об избиении музыканта были задержаны три человека. В итоге на скамье подсудимых
Сегодня суд вынес приговор. Шукан получил 5 лет колонии строгого режима за причинение смерти по неосторожности.
«Еврорадио» сообщает, что родственники Владыко с приговором не согласны. Они уверены, что нападающих было несколько.
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Минчанину вынесли приговор за избиение гитариста «Ляписов». Музыкант, не приходя в сознание, умер через полгода
Суд признал его виновным в причинении смерти по неосторожности.
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