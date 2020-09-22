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Минчанину вынесли приговор за избиение гитариста «Ляписов». Музыкант, не приходя в сознание, умер через полгода

22.09.2020 12:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пять лет колонии строгого режима получил минчанин Сергей Шукан, обвиняемый в избиении гитариста и сооснователя группы «Ляпис Трубецкой» Руслана Владыко. Как сообщает «Еврорадио», суд признал его виновным в причинении смерти по неосторожности.


Сергей Шукан. Фото: Михась Ильин, euroradio.fm

Гитариста «золотого состава» группы «Ляпис Трубецкой» нашли избитым в бессознательном состоянии рядом с баром на минской улице Солтыса вечером 6 июля 2019 года. Владыко госпитализировали, ему сделали несколько операций. Долгое время он находился в коме. 19 января стало известно, что Руслан Владыко умер.

Как писало «Еврорадио», среди побоев и травм, которые медики обнаружили на теле Владыко, — закрытая черепно-мозговая травма, переломы костей черепа, кровоподтек левого глаза, рваная рана нижней губы, царапина в затылочной области, гематомы, царапина в области локтевого сустава. Все они «возникли как минимум от 4 травмирующих воздействий твердым предметом».

По делу об избиении музыканта были задержаны три человека. В итоге на скамье подсудимых оказался 37-летний минчанин Сергей Шукан. В суде Шукан не отрицал, что между ним и Русланом Владыко был пьяный конфликт. Однако утверждал, что нанес пострадавшему только один удар — кулаком в глаз, после чего тот упал на землю. Мол, к остальным побоям он не имеет никакого отношения.

Сегодня суд вынес приговор. Шукан получил 5 лет колонии строгого режима за причинение смерти по неосторожности.

«Еврорадио» сообщает, что родственники Владыко с приговором не согласны. Они уверены, что нападающих было несколько.

 
 
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