От имени магазина сказали, что приглашают лишь тех, кто за Лукашенко. Директор ответила шутникам

Источник материала: Tut.by

«Наш небольшой магазинчик по адресу Семеняко, 2 каждый день ждет за покупками тех, кто восторженно разделяет и поддерживает действия А.Г. Лукашенко!» — листовки с таким содержанием заметили в новом районе, который находится между Сухарево и Юго-Западом. Через некоторое время в Сети появилось фото ответного обращения. В нем директор магазина Юлия Александрова заявила, что никакого отношения к написанному не имеет. Связались с ней, чтобы прояснить ситуацию.





Если с вашего экрана текст плохо читается, нажмите сюда: тут текст листовок Слева: «Дорогие соседи! Наш небольшой магазинчик по адресу Семеняко, 2 каждый день ждет за покупками тех, кто восторженно разделяет и поддерживает действия А.Г. Лукашенко! Это крепкий орешек и хозяйственник, и мы его очень любим! Остальному сброду (наркоманам, проституткам, овцам, тунеядцам и прочему народцу) просьба даже не соваться в наш приветливый магазин! Покупайте продукты в других местах или ложитесь спать голодными!» Справа: «Дорогие наши, уважаемые соседи и покупатели магазина „Продукты“ по ул. Семеняко 2! К информации, которую, как мне стало известно, вам разбросали в почтовые ящики, я не имею никакого отношения. Я, директор магазина „Продукты“ Александрова Юлия, с большим уважением отношусь к каждому нашему покупателю. Для меня не имеет значения ваше вероисповедание, национальность и политические взгляды. Мне очень жаль, что, воспользовавшись данной сложной ситуацией в нашей стране, конкуренты сводят со мной таким образом счеты, давно имея планы на мой магазин». В листовке директор магазина указала номер своего мобильного.

Юлия Александрова — не только директор того самого магазина, но и владелица фирмы, которой он принадлежит. В здании на Семеняко, 2 она арендует помещение. Женщина вспоминает, что сидела дома и пила кофе, когда ей позвонила знакомая:

— Она спросила: «Юля, а что произошло? Ты что, обалдела? Тебе заниматься нечем?». Говорю: «В смысле?». После она уточнила, зачем я это сделала, но я так и не поняла что. И только потом скинула мне эту листовку из какого-то чата.

Директор признается, что смотрела на текст объявления с осознанием, что это «кошмар» и «ужас»:

— Других нет слов. Посидела, подумала. Казалось, что сейчас будет разрыв сердца или инфаркт, инсульт — все что угодно. Ну и стала писать опровержение.





В тот же вечер Юлия узнала, что листовки разбросали по почтовым ящикам домов, расположенных рядом с магазином. А наутро директор увидела такие объявления на столбах в том же районе.

Директор магазина решила, что опровержения расклеивать не будет, хотя сначала распечатала «штук сто». Приклеила только сообщение на свой магазин, а также попросила знакомых сбросить «ответ» конкретно в те чаты, где они увидели странную листовку.

— Естественно, я написала свой телефон. Если человек не поверит написанному, то как минимум он мне позвонит и успокоится. Я на самом деле считаю, что каждый имеет право на высказывание и может голосовать за кого хочет. Но люди сейчас настолько агрессивно друг к другу относятся, что надо гасить такие ситуации, если вы умный человек. А может быть, это мальчишки прикалывались, которым сигареты не продали? — говорит женщина.

Некоторые клиенты звонили, спрашивали, что за «шутка».

— Кто-то улыбнулся, кто-то, может, и расстроился. Но, по крайней мере, люди поняли, что это точно писали не мы [сотрудники магазина]. Некоторые даже звонили и после разговора признавались: «Знаете, я раньше к вам не ходил, но теперь буду».

Отметим, что автор первоначальной листовки остается неизвестным.