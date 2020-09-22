Сотрудник столичного ОМОНа подал в суд на «Nexta» и выиграл дело

Источник материала: Tut.by

Сотрудник ОМОН ГУВД Мингорисполкома Алексей Ковалев выиграл суд у телеграм-канал «Nexta» и должен получить 2500 рублей компенсации морального вреда. Как сообщает пресс-служба МВД, эти деньги омоновец собирается отправить на благотворительность.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— В июле телеграм-канал «Nexta» сообщил, что сотрудник ОМОН ГУВД Мингорисполкома Алексей Ковалев фигурирует в компрометирующем видеоролике, где якобы офицер запечатлен с проститутками. Информация оказалась недостоверной, и сотрудник, честь и достоинство которого были опорочены, обратился в суд. При этом правовую поддержку ему оказали оперативники подразделения собственной безопасности МВД, — сообщает пресс-служба милицейского ведомства.

Как информирует МВД, на фотоснимках «был изображен не Алексей Ковалев, а другой мужчина, не имеющий визуального сходства с ним».

10 сентября суд Минского района вынес решение иск сотрудника ОМОН удовлетворить: администратор канала «Nexta» должен уплатить в пользу Ковалева компенсацию за моральный вред в размере 2500 рублей, а также опровергнуть недостоверную информацию.

— Истец планирует направить деньги на благотворительность, — заявили в МВД.