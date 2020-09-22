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Помните ель-«пальму» в Осмоловке? Ее все-таки срубили
22.09.2020 12:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Помните ель в Осмоловке, которую недавно обрезали, сделав похожей на пальму? Ее срубили. Об этом TUT.BY сообщили местные жители.
Вчера мы рассказали про высокую ель во дворе на Коммунистической, которой обрезали крону так, что она стала похожей на пальму. Возмущенные жители даже создали по этому поводу
Сегодня дерево срубили, об этом в редакцию сообщили жители Осмоловки.
Местным показали документ о признании дерева опасным. Оказывается, ель обследовали еще 3 августа. Перечислены такие проблемы: опасный наклон в сторону здания, трещина ствола, открытая корневая система. Сами жители считают, что ель была «абсолютно здоровой на вид».
Вот как выглядела «пальма» в Осмоловке еще вчера.
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Помните ель в Осмоловке, которую недавно обрезали, сделав похожей на пальму? Ее срубили. Об этом TUT.BY сообщили местные жители.
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