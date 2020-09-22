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Для восстановления лесов Могилевщины построили комплекс стоимостью более 7 млн рублей

22.09.2020 12:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Теплицы и специальные поля для выращивания саженцев лесных деревьев построил Могилевский лесхоз, сообщает ТРК «Могилев». Проект стоимостью более 7 млн рублей нужен, чтобы восстановить леса Могилевской области.

За год с небольшим питомник лесного хозяйства в деревне Красница-2 Могилевского района превратился в новый комплекс по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой.

В пяти теплицах общей площадью 0,5 га специальная метеостанция анализирует температуру воздуха, уровень влажности и освещение внутри и снаружи. Она же автоматически включает полив, открывает и закрывает шторы и форточки, чтобы выбрать оптимальные условия для проращивания растений в теплицах.

В теплицах семена прорастают в специальных контейнерах. Тут они находятся 40−45 дней.

После теплицы саженцы попадают на поля доращивания, площадь которых составляет 2,5 га. Тут тоже работает автоматическая система полива. Вмешательство человека минимально, но важно: именно агроном задает оборудованию необходимый режим работы. Всего же на комплексе создано 8 новых постоянных рабочих мест, будут и сезонные рабочие.

Инвестпроект обошелся Могилевскому лесхозу в 4,5 млн рублей, общая стоимость объекта — более 7 миллионов. Кредит предоставлен Беларуси Всемирным банком — на развитие лесного сектора страны.

Ранее выращивание саженцев для восстановления лесов занимало вдвое больше времени. К тому же благодаря европейской технологии выращивания саженцев с закрытой корневой системой деревья приживаются практически на 100%.

Планируется, что ежегодно в комплексе будут выращивать около 4 млн саженцев ели, сосны, дуба и ольхи — почти в 2 раза больше, чем раньше. Старт — в марте 2021 года.

 
Теги: Могилев
 
 
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Проект Могилевского лесхоза будет снабжать саженцами деревьев всю область.
 
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