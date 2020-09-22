|
В Мозыре осудили мужчин, которые под видом сотрудников спецслужб ворвались в квартиру и обворовали хозяев
22.09.2020 13:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд Мозырского района вынес приговор мужчинам, которые под видом сотрудников специального подразделения милиции ворвались в квартиру семейной пары, связали и обворовали их.
Напомним, днем 17 января в дежурную часть Мозырского РОВД позвонила женщина. Она рассказала, что
Преступников искали более двух месяцев — и нашли.
Согласно материалам дела, мужчины, представившись сотрудниками спецподразделения, сообщили хозяевам квартиры, что в городе убит чиновник — и в этой связи, мол, милиция проводит масштабную проверку охотничьего оружия. Преступники проникли в квартиру мозырян и заперли дверь изнутри, затем потребовали предъявить им оружие, спрятанное в сейфе. При этом один из мужчин угрожал супругам предметом, похожим на пистолет, второй применил к ним электрошокер. Затем супругов связали и закрыли их в разных комнатах. Нападавшие нашли в квартире около 5400 рублей, после чего скрылись
Как оказалось, это не единственный эпизод в криминальной жизни мужчин. Так, за несколько дней до совершенного разбоя 27-летний обвиняемый с наводчиком забрался в частный жилой дом в Новобелицком районе Гомеля и похитил десять бриллиантов с сертификатами на общую сумму свыше 1900 рублей. А 47-летний обвиняемый, работая подсобным рабочим в строительной организации, вместе с 44-летним коллегой украл 17 профилированных листов.
Наводчик получил 4 года в колонии строгого режима без штрафа.
Ко всем троим применена амнистия — и срок наказания снижен на год.
Непричастный к мозырскому преступлению четвертый участник группы за кражу стройматериалов приговорен к году исправительных работ с удержанием 15% в доход государства.
Приговор не вступил в законную силу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Мозыре осудили мужчин, которые под видом сотрудников спецслужб ворвались в квартиру и обворовали хозяев
Суд Мозырского района вынес приговор мужчинам, которые под видом сотрудников специального подразделения милиции ворвались в квартиру семейной пары, связали и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)