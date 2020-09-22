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В Мозыре осудили мужчин, которые под видом сотрудников спецслужб ворвались в квартиру и обворовали хозяев

22.09.2020 13:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд Мозырского района вынес приговор мужчинам, которые под видом сотрудников специального подразделения милиции ворвались в квартиру семейной пары, связали и обворовали их.


Фото: МВД

Напомним, днем 17 января в дежурную часть Мозырского РОВД позвонила женщина. Она рассказала, что к ней в квартиру пришли двое мужчин в масках, представились сотрудниками специального подразделения, связали ее и мужа, обокрали и ушли.

Преступников искали более двух месяцев — и нашли.

Согласно материалам дела, мужчины, представившись сотрудниками спецподразделения, сообщили хозяевам квартиры, что в городе убит чиновник — и в этой связи, мол, милиция проводит масштабную проверку охотничьего оружия. Преступники проникли в квартиру мозырян и заперли дверь изнутри, затем потребовали предъявить им оружие, спрятанное в сейфе. При этом один из мужчин угрожал супругам предметом, похожим на пистолет, второй применил к ним электрошокер. Затем супругов связали и закрыли их в разных комнатах. Нападавшие нашли в квартире около 5400 рублей, после чего скрылись

Как оказалось, это не единственный эпизод в криминальной жизни мужчин. Так, за несколько дней до совершенного разбоя 27-летний обвиняемый с наводчиком забрался в частный жилой дом в Новобелицком районе Гомеля и похитил десять бриллиантов с сертификатами на общую сумму свыше 1900 рублей. А 47-летний обвиняемый, работая подсобным рабочим в строительной организации, вместе с 44-летним коллегой украл 17 профилированных листов.

По информации газеты «Жыцце Палесся», одному из участников ограбления по совокупности всех совершенных преступлений дали с учетом амнистии 9 лет усиленного режима и штраф в 100 базовых. Второму — 6 лет 6 месяцев колонии строгого режима и такой же штраф. Также он должен пройти принудительное лечение от алкогольной зависимости.

Наводчик получил 4 года в колонии строгого режима без штрафа.

Ко всем троим применена амнистия — и срок наказания снижен на год.

Непричастный к мозырскому преступлению четвертый участник группы за кражу стройматериалов приговорен к году исправительных работ с удержанием 15% в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.

 
Теги: Гомель
 
 
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Суд Мозырского района вынес приговор мужчинам, которые под видом сотрудников специального подразделения милиции ворвались в квартиру семейной пары, связали и...
 
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