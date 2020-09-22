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Координатора волонтерской службы «Весны» суд оставил в СИЗО

22.09.2020 13:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд решил оставить под стражей координатора волонтерской службы Марфу Рабкову. Об этом сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна».


Марфа Рабкова. Фото: ПЦ «Весна»

Жалобу на избранную в отношении Марфы Рабковой меру пресечения — заключение под стражу — рассматривали 22 сентября в суде Партизанского района столицы. Сама девушка в заседании, которое проходило в закрытом режиме, не участвовала. Итоговым решением суда стал отказ в удовлетворении жалобы. Рабкова останется в заключении.

Напомним, накануне белорусские правозащитники признали координатора волонтерской службы «Весны» политзаключенной, заявив, что ее заключение связано исключительно с ненасильственной деятельностью, «направленной на защиту прав человека и основных свобод».

Марфу Рабкову и ее мужа Минске задержали координатора волонтерской службы правозащитного центра Марию Рабкову">задержали 17 сентября по пути домой. У правозащитников имеется информация, что им обоим заявили о задержании в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса (Обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках, либо финансирование такой деятельности). В квартире супругов прошел обыск, была изъята техника, личные вещи, отложенные на учебу деньги.

В МВД сообщили, что обыск по месту жительства пары проводился на основании постановления, санкционированного прокурором, в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 293 УК о массовых беспорядках. Рабкову задержали по подозрению в совершении преступления и отправили в ИВС, ее мужа отпустили. 19 сентября стало известно о переводе Марфы Рабковой в СИЗО № 1 в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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Суд не стал менять меру пресечения для задержанного координатора волонтерской службы лишенного регистрации правозащитного центра «Весна» Марфы Рабковой - ее...
 
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