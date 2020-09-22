МВД: утечки конфиденциальных данных не было и кадры из ведомства не уходят

Ольга Чемоданова в прямом эфире телеканала "Россия-24" заявила , что опубликованные белорусским телеграм-каналом Nexta Live данные сотрудников милиции являются списком четырехлетней давности и никаких потерь личного состава ведомства не было. Пресс-секретарь МВД Беларусив прямом эфире телеканала "Россия-24", что опубликованные белорусским телеграм-каналом Nexta Live данные сотрудников милиции являются списком четырехлетней давности и никаких потерь личного состава ведомства не было.

По словам Чемодановой, "конфиденциальной информации о сотрудниках опубликовано не было". Она отметила, что за 4 года ряд сотрудников перешли уже на другие должности, в другие подразделения ведомства, а некоторые уволились в связи с выслугой лет.

Пресс-секретарь также заявила, что деятельность органов внутренних дел "всегда была и остается гласной, и многие якобы уникальные сведения находятся в свободном доступе". По словам Чемодановой, публикация указанных данных не возымела никакого негативного эффекта на МВД. Она назвала фейком информацию о том, что после опубликования списка силовики обращались за помощью в различные фонды.

По ее словам, за 8 месяцев текущего года из органов внутренних дел уволилось на 11% меньше милиционеров, чем за аналогичный период 2019 года, "так что никакого кадрового оттока в ведомстве не происходит". Представитель МВД добавила, что "информационные вбросы" даже "укрепляют боевой дух" сотрудников. В отношении лиц, которые направляли угрозы в адрес силовиков и их семей, возбуждены уголовные дела. Дополнительные ресурсы по их защите не требуются, заключила Чемоданова.

женского марша в опубликовал личные данные более 1 тысячи силовиков, указав их ФИО, даты рождения, места службы, звания и должности, а также данные семи офицеров спецназа МВД "Алмаз", вплоть до указания домашних адресов. 19 сентября, после массовых задержаний участниц Минске Telegram-канал NEXTA Liveличные данные более 1 тысячи силовиков, указав их ФИО, даты рождения, места службы, звания и должности, а также данные семи офицеров спецназа МВД "Алмаз", вплоть до указания домашних адресов.

20 сентября тот же канал сообщил, что 200 сотрудников МВД из опубликованного списка обратились фонд помощи потерявшим свою работу по политическим причинам BYSOL с просьбой исключить их из перечня. А в бот Telegram-канала "пришло очень много рапортов об увольнениях от честных милиционеров, для которых оскорбительно находиться в одном списке с продажными псами антинародного режима Лукашенко".

задержаний участников "Марша справедливости" в Бресте Nexta добавил к имеющейся базе список из более чем 1000 силовиков из В тот же день, после жесткихучастников "Марша справедливости" в Бресте Nexta добавил к имеющейся базе список из более чем 1000 силовиков из Бреста и Брестской области. Канал утверждает, что данные поступают от "кибер-партизан".