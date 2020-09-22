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МВД: утечки конфиденциальных данных не было и кадры из ведомства не уходят
22.09.2020 13:57 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова в прямом эфире телеканала "Россия-24"
По словам Чемодановой, "конфиденциальной информации о сотрудниках опубликовано не было". Она отметила, что за 4 года ряд сотрудников перешли уже на другие должности, в другие подразделения ведомства, а некоторые уволились в связи с выслугой лет.
Пресс-секретарь также заявила, что деятельность органов внутренних дел "всегда была и остается гласной, и многие якобы уникальные сведения находятся в свободном доступе". По словам Чемодановой, публикация указанных данных не возымела никакого негативного эффекта на МВД. Она назвала фейком информацию о том, что после опубликования списка силовики обращались за помощью в различные фонды.
По ее словам, за 8 месяцев текущего года из органов внутренних дел уволилось на 11% меньше милиционеров, чем за аналогичный период 2019 года, "так что никакого кадрового оттока в ведомстве не происходит". Представитель МВД добавила, что "информационные вбросы" даже "укрепляют боевой дух" сотрудников. В отношении лиц, которые направляли угрозы в адрес силовиков и их семей, возбуждены уголовные дела. Дополнительные ресурсы по их защите не требуются, заключила Чемоданова.
19 сентября, после массовых задержаний участниц
20 сентября тот же канал сообщил, что 200 сотрудников МВД из опубликованного списка обратились фонд помощи потерявшим свою работу по политическим причинам BYSOL с просьбой исключить их из перечня. А в бот Telegram-канала "пришло очень много рапортов об увольнениях от честных милиционеров, для которых оскорбительно находиться в одном списке с продажными псами антинародного режима Лукашенко".
В тот же день, после жестких
Напомним, что протесты
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Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова в прямом эфире телеканала "Россия-24" заявила, что опубликованные белорусским телеграм-каналом Nexta Live данные...
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