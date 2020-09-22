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Правозащитники: с начала избирательной кампании в стране заведено более 250 уголовных дел

22.09.2020 14:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По данным правозащитников, с начала кампании по выборам президента Беларуси в стране заведено более 250 уголовных дел против участников президентской гонки, активистов их штабов, участников мирных акций протеста, состоявшихся после избирательной кампании.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Как сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна», за четыре с половиной месяца с начала президентской избирательной кампании в стране заведено более 250 уголовных дел против участников президентской гонки, активистов их штабов, участников мирных акций протеста, состоявшихся после избирательной кампании. Самые распространенные статьи Уголовного кодекса, по которым были возбуждены уголовные дела, это:

  • 293 УК РБ (Массовые беспорядки) — «Весне» известны фамилии минимум 87 фигурантов дел по этой статье.
  • 342 УК РБ (Организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок) — дела по этой статье массово заводились против активистов в мае и июле («дело Тихановского», либо «Гродненское дело», «дело 14 июля»).
  • 363 УК РБ (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему общественный порядок).
  • 364 УК РБ (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел).
  • 243 УК РБ (Уклонение от уплаты налогов) — по этой экономической статье были задержаны активисты штаба Виктора Бабарико и сотрудники компаний, которые помогали штабам альтернативных кандидатов или пострадавшим во время акций протеста.
  • Также известно о начале уголовных дел за клевету (ст. 188 УК РБ), хулиганство (арт. 339 УК РБ) и по другим статьям Уголовного кодекса.

Сейчас в списке правозащитников 200 фамилий людей, которые проходят подозреваемыми или обвиняемыми по этим уголовным делам. «Весна» продолжает собирать сведения о людях, чье уголовное преследование связано с событиями избирательной кампании и после нее.

 
 
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По данным правозащитников, с начала кампании по выборам президента Беларуси в стране заведено более 250 уголовных дел против участников президентской гонки,...
 
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