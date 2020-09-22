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Официально: Польша открыла границу для белорусов
22.09.2020 14:59 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
С 22 сентября все белорусы, имеющие визу, могут въезжать в Польшу, но должны выдержать там 10-дневный карантин,
Согласно документу, распоряжение от 13 марта об ограничении въезда из-за COVID-19 приостановлено, и сейчас белорусы имеют право въезжать в Польшу.
На сайте Пограничной службы Польши сегодня
Напомним, Польша первая из стран-соседкок Беларуси
Ранее
На данный момент для белорусов открыты уже несколько стран – это Турция, Египет, Черногория, Албания. Сегодня свои границы для всех иностранцев открыла Босния и Герцеговина.
Кроме того, ожидается, что с 1 октября
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С 22 сентября все белорусы, имеющие визу, могут въезжать в Польшу, но должны выдержать там 10-дневный карантин, сообщает МВД Польши.
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