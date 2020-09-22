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Официально: Польша открыла границу для белорусов

22.09.2020 14:59 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

С 22 сентября все белорусы, имеющие визу, могут въезжать в Польшу, но должны выдержать там 10-дневный карантин, сообщает МВД Польши. 
 
Согласно документу, распоряжение от 13 марта об ограничении въезда из-за COVID-19 приостановлено, и сейчас белорусы имеют право въезжать в Польшу. 
 
На сайте Пограничной службы Польши сегодня появился список тех, кто может въезжать в Польшу, и там под 18-м пунктом указаны граждане Беларуси с любой визой, не только туристической. Белорусы могут пересекать границу в пунктах «Кузница», «Бобровники» и «Тересполь». 
 
Напомним, Польша первая из стран-соседкок Беларуси закрыла границу для наших граждан в марте. 
 
Ранее сообщалось, что с 17 сентября 2020 года в страну могут въехать «граждане Республики Беларусь, пересекающие границу Республики Польша на основании визы, выданной в туристических целях». 
 
На данный момент для белорусов открыты уже несколько стран – это Турция, Египет, Черногория, Албания. Сегодня свои границы для всех иностранцев открыла Босния и Герцеговина. 
 
Кроме того, ожидается, что с 1 октября будет возобновлено авиасообщение между Беларусью и Россией. 
 
 
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С 22 сентября все белорусы, имеющие визу, могут въезжать в Польшу, но должны выдержать там 10-дневный карантин, сообщает МВД Польши.   
 
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