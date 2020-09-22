Официально: Польша открыла границу для белорусов

сообщает МВД Польши. С 22 сентября все белорусы, имеющие визу, могут въезжать в Польшу, но должны выдержать там 10-дневный карантин,МВД Польши.

Согласно документу, распоряжение от 13 марта об ограничении въезда из-за COVID-19 приостановлено, и сейчас белорусы имеют право въезжать в Польшу.

появился список тех, кто может въезжать в Польшу, и там под 18-м пунктом указаны граждане Беларуси с любой визой, не только туристической. Белорусы могут пересекать границу в пунктах «Кузница», «Бобровники» и «Тересполь». На сайте Пограничной службы Польши сегоднятех, кто может въезжать в Польшу, и там под 18-м пунктом указаны граждане Беларуси с любой визой, не только туристической. Белорусы могут пересекать границу в пунктах «Кузница», «Бобровники» и «Тересполь».

закрыла границу для наших граждан в марте. Напомним, Польша первая из стран-соседкок Беларусиграницу для наших граждан в марте.

сообщалось , что с 17 сентября 2020 года в страну могут въехать «граждане Республики Беларусь, пересекающие границу Республики Польша на основании визы, выданной в туристических целях». Ранее, что с 17 сентября 2020 года в страну могут въехать «граждане Республики Беларусь, пересекающие границу Республики Польша на основании визы, выданной в туристических целях».

На данный момент для белорусов открыты уже несколько стран – это Турция, Египет, Черногория, Албания. Сегодня свои границы для всех иностранцев открыла Босния и Герцеговина.