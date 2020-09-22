К зиме почти готовы: тепловые сети в Беларуси заменены на 74%

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 сен – Sputnik. План по замене тепловых сетей к отопительному сезону выполнен на 74%, сообщила во вторник Sputnik заместитель начальника управления коммунального хозяйства и энергетики Минжилкомхоза Светлана Тимошкина.

"Мы проверили готовность всех диспетчерских служб, а также провели тренировки по развертыванию передвижных модульных станций в условиях ЧС в котельных и на тепловых сетях", - отметила представитель министерства.

Что еще сделано к сезону?

Для содержания улично-дорожных сетей в зимний период подготовлено 3903 единицы снегоуборочной техники, заготовлена 241 тысяча тонн песчано-соляной смеси. Завершается работа по получению паспортов готовности теплоисточников к работе в осенне-зимний период, находящихся на обслуживании организаций ЖКХ.

По состоянию на 21 сентября, получено 98,9% паспортов готовности теплоисточников. Эта работа до 30 сентября будет завершена.

Что касается жилфонда, в целом по республике получено 82,7% паспортов готовности. В Минске, Брестской, Гомельской и Гродненской областях получены все паспорта готовности.