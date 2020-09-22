ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

К зиме почти готовы: тепловые сети в Беларуси заменены на 74%

22.09.2020 15:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 сен – Sputnik. План по замене тепловых сетей к отопительному сезону выполнен на 74%, сообщила во вторник Sputnik заместитель начальника управления коммунального хозяйства и энергетики Минжилкомхоза Светлана Тимошкина.

© Sputnik / Виктор Толочко
Дом-призрак. Как в полуразрушенной двухэтажке выживают люди

"Мы проверили готовность всех диспетчерских служб, а также провели тренировки по развертыванию передвижных модульных станций в условиях ЧС в котельных и на тепловых сетях", - отметила представитель министерства.

Что еще сделано к сезону?

Для содержания улично-дорожных сетей в зимний период подготовлено 3903 единицы снегоуборочной техники, заготовлена 241 тысяча тонн песчано-соляной смеси. Завершается работа по получению паспортов готовности теплоисточников к работе в осенне-зимний период, находящихся на обслуживании организаций ЖКХ.

По состоянию на 21 сентября, получено 98,9% паспортов готовности теплоисточников. Эта работа до 30 сентября будет завершена.

Что касается жилфонда, в целом по республике получено 82,7% паспортов готовности. В Минске, Брестской, Гомельской и Гродненской областях получены все паспорта готовности.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В целом по республике получено 82,7% паспортов готовности теплоисточников. В Минске, Брестской, Гомельской и Гродненской областях получены все паспорта готовности.
 
Новости дня
Новости общества
 
Официально: Польша открыла границу для белорусов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

21.09.2020
Mir24.TV Belarus
22.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика