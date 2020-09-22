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Референдума не будет, производство запустят в октябре? Разбирались, что в Бресте происходит вокруг завода АКБ
22.09.2020 16:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В конце августа «Аккумуляторный Альянс» (это, если помните, так теперь называется ООО «АйПауэр»,
Что с заводом? Его запустят?
В письме за подписью заместителя Брестского облисполкома Геннадия Борисюка говорится, что обращение директора ООО «Аккумуляторный Альянс» сейчас находится на рассмотрении, решение облисполкома, после отмены которого завод мог бы быть запущен, в силе.
Это TUT.BY подтвердили и в Брестском райисполкоме.
— На настоящий момент действует распоряжение председателя облисполкома о приостановке строительства, — говорит TUT.BY заместитель председателя Брестского райисполкома Алексей Мартысюк.
Напомним, директор «Аккумуляторного Альянса» Дмитрий Бутов
Дмитрий Бутов аргументировал это тем, что аккумуляторный завод получил все необходимые разрешения: положительные заключения государственной экологической и строительной экспертиз, а также разрешение на выбросы.
«После отмены указанного распоряжения предприятие сможет приступить к строительно-монтажным и пусконаладочным работам с последующим вводом в эксплуатацию. Дополнительно сообщаем, что в процессе выполнения пусконаладочных работ, а также после ввода объекта в эксплуатацию в рамках экологического мониторинга на предприятие будут приглашаться независимые эксперты с целью подтверждения экологической безопасности завода АКБ», — сообщалось в письме.
Активисты тогда удивились, ведь на встрече с Александром Лукашенко четко услышали: до проведения местного референдума никаких пусконаладочных работ не будет. Активист Дмитрий Бекалюк в конце августа направил запрос в облисполком, а также к своему письму приложил запись встречи с Александром Лукашенко, которая проходила в Бресте 22 июня.
Так, а что с референдумом?
22 сентября в разговоре с TUT.BY активист Дмитрий Бекалюк снова акцентирует внимание на том, что на встрече Лукашенко пообещал местным жителям и активистам: до проведения местного референдума никаких пусконаладочных работ на заводе не будет.
— Было обещание, что референдум проводиться будет, однако, судя по письму, якобы активисты сами этого не хотят и якобы инициатива со стороны общества дальнейшего развития не получила. Но это же не так, — говорит Дмитрий Бекалюк.
Почему вопрос с референдумом несколько затормозился, рассказывает брестский правозащитник Роман Кисляк.
— Данный ответ фактически показывает, что завод сейчас запущен не будет. Что касается референдума, то работа идет. Единственное, что мы считали несколько неэтичным поднимать вопрос о референдуме сейчас, когда в стране происходят такие события, есть погибшие и искалеченные люди, но буквально на днях мы будем снова инициировать проведение местного референдума, — говорит Роман Кисляк.
TUT.BY спросил о судьбе местного референдума и главу Бреста, мэра Александра Рогачука. Он был краток: «Все зависит от активистов».
В Брестском райисполкоме же (референдум собирались проводить для жителей облцентра и района. — Прим. TUT.BY) говорят, что пока по этому вопросу «от вышестоящих властей никаких указаний не было».
— Когда будет принято решение о проведении референдума, то мы его организуем, — заверили в райисполкоме.
Что вообще происходит?
Напомним, строительство аккумуляторного завода вызвало волну недовольства у жителей Бреста и нескольких деревень Брестского района. Они считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площади Ленина в Бресте проходят встречи противников аккумуляторного завода.
14 июня 2019 года Брестский облисполком опубликовал на своем сайте распоряжение губернатора Анатолия Лиса о приостановлении строительства аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений».
2 июля 2019 года стало известно, что Генпрокуратура по поручению президента начала проверку по ситуации со строительством и вводом в эксплуатацию предприятия. В производство были приняты уголовные дела, возбужденные Комитетом государственной безопасности по ст. 430 (Получение взятки) и 431 (Дача взятки) в отношении руководителя ООО «ПАК-управление» Виктора Лемешевского, главного бухгалтера ООО «Белинвестторг-Сплав» Светланы Лемешевской, бывшего директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Сергея Охремчука, заместителя директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Ивана Покислюка. В конце 2019 года стало известно, что Виктора Лемешевского и других фигурантов дела
5 февраля 2020 года Экономический суд
9 апреля 2020 года «АйПауэр»
На
23 апреля Главгосстройэкспертиза приняла решение
22 мая аккумуляторный завод под Брестом ООО «АйПауэр»
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