Референдума не будет, производство запустят в октябре? Разбирались, что в Бресте происходит вокруг завода АКБ

Источник материала: Tut.by

В конце августа «Аккумуляторный Альянс» (это, если помните, так теперь называется ООО «АйПауэр», выведенное из-под контроля Группы компаний 1AK-GROUP) обратился к председателю Брестского облисполкома Анатолию Лису с просьбой отменить решение о приостановке строительства аккумуляторного завода. Директор Дмитрий Бутов аргументировал это тем, что завод получил все необходимые разрешения и может запускаться. Брестские активисты в свою очередь отправили в облисполком (с копиями в горисполком, Администрацию президента и КГБ) свое обращение, где просили прокомментировать рассмотрение этой просьбы, а также прояснить ситуацию: так будет ли запущен завод 1 октября, как того просит «Аккумуляторный Альянс», до проведения референдума, который местным обещал Александр Лукашенко. И вот 21 сентября активисты получили от областных властей ответ.





Что с заводом? Его запустят?

В письме за подписью заместителя Брестского облисполкома Геннадия Борисюка говорится, что обращение директора ООО «Аккумуляторный Альянс» сейчас находится на рассмотрении, решение облисполкома, после отмены которого завод мог бы быть запущен, в силе.

Это TUT.BY подтвердили и в Брестском райисполкоме.

— На настоящий момент действует распоряжение председателя облисполкома о приостановке строительства, — говорит TUT.BY заместитель председателя Брестского райисполкома Алексей Мартысюк.

Напомним, директор «Аккумуляторного Альянса» Дмитрий Бутов писал областным властям просьбу отменить решение главы области о приостановке строительства аккумуляторного завода до 1 октября этого года и разрешить начать повторные работы по запуску предприятия.

Дмитрий Бутов аргументировал это тем, что аккумуляторный завод получил все необходимые разрешения: положительные заключения государственной экологической и строительной экспертиз, а также разрешение на выбросы.

«После отмены указанного распоряжения предприятие сможет приступить к строительно-монтажным и пусконаладочным работам с последующим вводом в эксплуатацию. Дополнительно сообщаем, что в процессе выполнения пусконаладочных работ, а также после ввода объекта в эксплуатацию в рамках экологического мониторинга на предприятие будут приглашаться независимые эксперты с целью подтверждения экологической безопасности завода АКБ», — сообщалось в письме.

Активисты тогда удивились, ведь на встрече с Александром Лукашенко четко услышали: до проведения местного референдума никаких пусконаладочных работ не будет. Активист Дмитрий Бекалюк в конце августа направил запрос в облисполком, а также к своему письму приложил запись встречи с Александром Лукашенко, которая проходила в Бресте 22 июня.



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Так, а что с референдумом?

22 сентября в разговоре с TUT.BY активист Дмитрий Бекалюк снова акцентирует внимание на том, что на встрече Лукашенко пообещал местным жителям и активистам: до проведения местного референдума никаких пусконаладочных работ на заводе не будет.

— Было обещание, что референдум проводиться будет, однако, судя по письму, якобы активисты сами этого не хотят и якобы инициатива со стороны общества дальнейшего развития не получила. Но это же не так, — говорит Дмитрий Бекалюк.

Почему вопрос с референдумом несколько затормозился, рассказывает брестский правозащитник Роман Кисляк.

— Данный ответ фактически показывает, что завод сейчас запущен не будет. Что касается референдума, то работа идет. Единственное, что мы считали несколько неэтичным поднимать вопрос о референдуме сейчас, когда в стране происходят такие события, есть погибшие и искалеченные люди, но буквально на днях мы будем снова инициировать проведение местного референдума, — говорит Роман Кисляк.

TUT.BY спросил о судьбе местного референдума и главу Бреста, мэра Александра Рогачука. Он был краток: «Все зависит от активистов».

В Брестском райисполкоме же (референдум собирались проводить для жителей облцентра и района. — Прим. TUT.BY) говорят, что пока по этому вопросу «от вышестоящих властей никаких указаний не было».

— Когда будет принято решение о проведении референдума, то мы его организуем, — заверили в райисполкоме.

Что вообще происходит?

Напомним, строительство аккумуляторного завода вызвало волну недовольства у жителей Бреста и нескольких деревень Брестского района. Они считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площади Ленина в Бресте проходят встречи противников аккумуляторного завода.

14 июня 2019 года Брестский облисполком опубликовал на своем сайте распоряжение губернатора Анатолия Лиса о приостановлении строительства аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений».

2 июля 2019 года стало известно, что Генпрокуратура по поручению президента начала проверку по ситуации со строительством и вводом в эксплуатацию предприятия. В производство были приняты уголовные дела, возбужденные Комитетом государственной безопасности по ст. 430 (Получение взятки) и 431 (Дача взятки) в отношении руководителя ООО «ПАК-управление» Виктора Лемешевского, главного бухгалтера ООО «Белинвестторг-Сплав» Светланы Лемешевской, бывшего директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Сергея Охремчука, заместителя директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Ивана Покислюка. В конце 2019 года стало известно, что Виктора Лемешевского и других фигурантов дела выпустили из СИЗО до суда под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

5 февраля 2020 года Экономический суд вынес решение по иску Брестского облисполкома к «АйПауэр» о возврате 5,7 млн рублей, которые были выделены компании из инновационного фонда на строительство аккумуляторного завода. Областные власти настаивали, что компания не выполнила условия договора о выделении средств, заключенного 25 октября 2016 года. Согласно ему, до 31 июля 2019 года аккумуляторный завод должны были ввести в эксплуатацию, но этого не произошло. Суд поддержал исковое требование облисполкома и обязал компанию вернуть выделенные средства. Компания подала апелляционную жалобу, но суд ее отклонил.

9 апреля 2020 года «АйПауэр» получил положительное заключение государственной экологической экспертизы по проекту строительства аккумуляторного завода, а спустя шесть дней — разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

На пресс-конференции 14 апреля директор «АйПауэр» Дмитрий Бутов сообщил, что завод планируется ввести в эксплуатацию во втором квартале этого года.

23 апреля Главгосстройэкспертиза приняла решение приостановить действие своего заключения по аккумуляторному заводу, которое было выдано 13 апреля, — до устранения имеющихся противоречий. Поводом стала информация, которая поступила в Главгосстройэкспертизу из Брестского облисполкома, — об источниках финансирования строительства аккумуляторного завода.

22 мая аккумуляторный завод под Брестом ООО «АйПауэр» выведен из-под контроля Группы компаний 1AK-GROUP — продали 100% долей в уставном фонде ООО «АйПауэр». В результате завод получил наименование ООО «Аккумуляторный Альянс». 85% доли компании принадлежат Сергею Кагановичу, а 15% — Дмитрию Баскову. Первый давно увлекается хоккеем, участвовал в соревнованиях с участием команды президента. Второй — экс-гендиректор хоккейного клуба «Динамо-Минск», ныне новый председатель Федерации хоккея и тренер команды Александра Лукашенко.