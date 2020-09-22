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В Чехии белорусу дали 4,5 года за участие в конфликте на Донбассе

22.09.2020 17:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Чешский суд приговорил белоруса Алексея Фадеева к лишению свободы за участие в конфликте на Донбассе. Об этом сообщило чешское информагентство ČTK.


Фото: www.fotokanal.com

Гражданин Беларуси Алексей Фадеев, который долгое время проживал в Праге, обвинялся в участии в вооруженном конфликте на Донбассе. Чешский суд приговорил белоруса к 4,5 года лишения свободы, а также четырехлетнему запрету на въезд в страну. По предъявленным обвинениям ему грозило до 20 лет тюрьмы, а прокурор потребовал для него 15 лет лишения свободы, однако, по мнению суда, доказать активное участие белоруса в боевых действиях на востоке Украины не удалось.

С октября 2014 года по май 2016 года он, как утверждало обвинение, неоднократно посещал территории, не контролируемые властями Украины, и выполнял различные боевые задачи в составе так называемой Республиканской гвардии ДНР. Наш соотечественник заявил, что не участвовал в боевых действиях, а стрелял только в рамках обучения на полигоне. Судья отметила, что в его профиле в соцсети было размещено видео, где видно, как люди ведут огонь из огнестрельного оружия, Фадеев заявил, что оно было записано на стрельбище.

Приговор в отношении Алексея Фадеева пока не вступил в законную силу и может быть обжалован. Мужчина в данный момент отбывает наказание за другое преступление.

 
 
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Чешский суд приговорил белоруса Алексея Фадеева к лишению свободы за участие в конфликте на Донбассе.
 
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