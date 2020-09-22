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Новый мэр Минска обозначил основные задачи, стоящие перед городом
22.09.2020 17:15 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 сен – Sputnik. Основные задачи, стоящие перед городскими службами, обозначил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев во время оперативного совещания. Об этом сообщает пресс-служба комитета.
Так, по итогам
© Sputnik / Александр Кряжев
"Все ЖЭУ Минска уже получили паспорта готовности жилфонда к осенне-зимнему периоду. Товарищества собственников и ЖСПК должны завершить этот процесс до конца недели. Необходимо проконтролировать, все ли работы по подготовке жилья к зиме выполнены в полном объеме, а также обеспечить своевременное окончание ремонта теплотрасс", – сообщает Мингорисполком.
В скором времени также должны быть обозначены крайние сроки выполнения работ на инженерных сетях: чтобы столица не оставалась в раскопках круглый год.
Коснулся Владимир Кухарев и уборки территорий: так, в рамках осеннего месячника по уборке, благоустройству и озеленению Минска нужно навести порядок в промышленных массивах (таких, к примеру, как район улиц Селицкого и Стебенева).
Отдельное внимание - школьникам
"Качеству питания учащихся следует уделить особое внимание. Предстоит оценить ассортимент блюд, если необходимо, расширить его", – сказано в сообщении.
Кухарев коснулся школьников и в вопросе, связанном с творческими объединениями: перед властями стоит задача проанализировать загрузку музыкальных, художественных и других творческих кружков и секций.
"Также необходимо оценить востребованность каждого творческого направления и актуальность существующих программ обучения", – сообщает Мингорисполком.
Новый глава столицы также потребовал
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Одна из них связана с качеством питания школьников: специалистам предстоит оценить ассортимент блюд и, если необходимо, расширить его.
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