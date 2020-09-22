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Новый мэр Минска обозначил основные задачи, стоящие перед городом

22.09.2020 17:15 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 сен – Sputnik. Основные задачи, стоящие перед городскими службами, обозначил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев во время оперативного совещания. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Так, по итогам посещения предприятия "МАПИД" президентом Александром Лукашенко ряд задач был поставлен перед строительной отраслью столицы: в частности, речь идет о развитии усадебной застройки, загрузке строительных предприятий, обеспечении их участками для возведения объектов. Отмечается, что в ближайшее время предстоит подготовить план мероприятий по их выполнению.

© Sputnik / Александр Кряжев
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"Все ЖЭУ Минска уже получили паспорта готовности жилфонда к осенне-зимнему периоду. Товарищества собственников и ЖСПК должны завершить этот процесс до конца недели. Необходимо проконтролировать, все ли работы по подготовке жилья к зиме выполнены в полном объеме, а также обеспечить своевременное окончание ремонта теплотрасс", – сообщает Мингорисполком.

В скором времени также должны быть обозначены крайние сроки выполнения работ на инженерных сетях: чтобы столица не оставалась в раскопках круглый год.

Коснулся Владимир Кухарев и уборки территорий: так, в рамках осеннего месячника по уборке, благоустройству и озеленению Минска нужно навести порядок в промышленных массивах (таких, к примеру, как район улиц Селицкого и Стебенева).

Отдельное внимание - школьникам

"Качеству питания учащихся следует уделить особое внимание. Предстоит оценить ассортимент блюд, если необходимо, расширить его", – сказано в сообщении.

Кухарев коснулся школьников и в вопросе, связанном с творческими объединениями: перед властями стоит задача проанализировать загрузку музыкальных, художественных и других творческих кружков и секций.

"Также необходимо оценить востребованность каждого творческого направления и актуальность существующих программ обучения", – сообщает Мингорисполком.

Новый глава столицы также потребовал разобраться с долгостроями в Минске: по его мнению, на всех строительных объектах города, обеспеченных финансированием, работа должна вестись ежедневно, в том числе по выходным дням.

 
Теги: Минск
 
 
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Одна из них связана с качеством питания школьников: специалистам предстоит оценить ассортимент блюд и, если необходимо, расширить его.
 
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