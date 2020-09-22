Игумения Гавриила попросила прощения у всех, кого оскорбило ее выступление на женском форуме

Источник материала: Tut.by

17 сентября в «Минск-Арене» прошел большой женский форум , куда приехало более 10 тысяч сторонниц Александра Лукашенко со всей Беларуси. Настоятельница женского монастыря игумения Гавриила выступила с яркой речью, в которой осудила участие женщин в протестных акциях. Участницы форума встретили ее овациями, однако в интернете ее цитаты вызвали негодование. Сегодня на официальном сайте БПЦ появилось сообщение , что игумения Гавриила просит прощения у всех, кого оскорбило или задело ее выступление.



Игуменья Гавриила на женском форуме. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Настоятельница гродненской обители объяснила свои эмоциональные высказывания переживаниями за судьбу Родины и призвала всех стремиться к миру, согласию и любви, уточняется на сайте БПЦ.

Выходя на сцену 17 сентября, игуменья Гавриила сказала, что церковь хотя и «надполитична», но свое слово сказать надо:

— Давайте трезво осмыслим, к какой «свободе» в кавычках и переменам призывают нас? К той же свободе, где родившийся ребенок до совершеннолетия не знает, кто у родителей мама или сын или дочь, когда родителей вместо святых слов «мама» и «папа» называют «родитель номер один» или «номер два». К той же свободе, когда через мерзкую паутину [имеется в виду интернет] Nexta и их кураторы призывают к забастовкам, к нарушению правопорядка, к оскорблению и даже линчеванию властей, правоохранителей, депутатов и нас, законопослушных граждан. К той же свободе, где, на первый взгляд, лукавая, безобидная цепь солидарности женщин с цветами и белыми лентами, с поднятыми вверх руками. Но сложенные пальцы этих рук напоминают нам руки лидеров деструктивных сект. Поверьте мне, это только сектанты ходят и показывают эти знаки… Мы видим толпу безумцев, которых жалко, за которых хочется молиться, перед которыми хочется встать на колени и просить: «Остановитесь!». И которые под остервенелые звуки автомобильных клаксонов из венесуэльских революционных сценариев, в руках и на плечах, и на голове, и даже, прошу прощения, на заднем месте, прикрепившие чужеродный, но якобы свой национальный бел-червонно-белый стяг, как разъяренное стадо, вопят на весь город бесовские выкрики.

Матушка призвала не направлять проклятий — потому что призыв «пусть они сдохнут» обернется прежде всего против тех, кто это произносит.

— Наше дело правое, победа будет за нами! — процитировал ведущий атеиста Вячеслава Молотова, провожая матушку со сцены.