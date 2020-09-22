ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В школе Лукашенко в Александрии теперь будут учить на трактористов

22.09.2020 19:07 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Александрийской средней школе старшеклассников будут учить профессии тракториста-машиниста. Все благодаря новому трактору: его школе, где учился Александр Лукашенко, подарил Минский тракторный завод, пишет районная газета «Ударный фронт».


Фото: shklovinfo.by

Трактор МТЗ-82У будут использовать на уроках трудового обучения в 10−11 классах — готовить школьников по профессии «тракторист-машинист сельскохозяйственного производства».

По словам директора Александрийской средней школы Александра Бобрикова, школьникам предоставляют возможность освоить определенную профессию, получить профессиональные навыки.

— Принимая во внимание проживание в сельской местности и расположение на территории крупнейшего в районе сельхозпредприятия, мы решили развивать сельскохозяйственное направление, — сказал Александр Бобриков.

Трактор, который подарили школе, на заводе специально оборудовали дополнительным сиденьем для инструктора, вторым комплектом педалей. Он уже прошел обкатку.

В школе, по словам директора, уже купили учебный комплекс Правил дорожного движения, идут работы по подготовке дополнительной учебной мастерской. Также в планах обустроить трактородром. Есть специалисты, которые могут обучать детей теории и практике.

Школьники, которые успешно завершат курс обучения и сдадут квалификационный экзамен, получат свидетельство подготовки водителя колесных тракторов.

— Учащиеся после получения удостоверения тракториста-машиниста могут пересдать вождение в ГАИ и получить права категории В. Это экономия и семейного бюджета, и времени. Во-вторых, выпускники сразу после окончания школы смогут приступить к трудовой деятельности, — добавил Александр Бобриков.

Осваивать профессию «тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» на базе Александрийской средней школы ученики будут уже со следующего учебного года. Причем обучаться смогут учащиеся и из других школ, в первую очередь — близлежащих. Александр Бобриков не исключает возможности заключения договоров о профессиональной подготовке рабочих организаций на платной основе.

А пока трактор используется для хозяйственных нужд на школьном участке.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трактор в школе уже есть - новый. Его подарил школе Минский тракторный завод.
 
Новости дня
Новости общества
 
«Пусть генералы называют, как хотят». Как дела у экс-милиционера из Гомеля, который ушел после протестов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

21.09.2020
Mir24.TV Belarus
22.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика