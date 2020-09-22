«Вы же понимали, что это оппозиционная символика?» За что в Могилеве судили врача из Белыничей

Источник материала: Tut.by

В суде Ленинского района Могилева 22 сентября рассмотрели девять административных дел о нарушении закона о массовых мероприятиях. В том числе — дело в отношении врача-терапевта из Белыничей Алины Лахтиковой. Врач говорит, что 6 сентября была проездом в Могилеве, гуляла вдвоем с другом, набросив на плечи бело-красно-белый флаг, и их задержали.



Врач-терапевт Белыничской ЦРБ Алина Лахтикова

Дело в отношении Алины Лахтиковой рассматривала судья Елена Литвина. К присутствующим в зале суда она строга — сразу предупредила, что запрещает фото- и видеосъемку (в зале были также журналисты и правозащитники), что никакого фото- или видеооборудования не должно быть ни у кого в руках и что удалит из зала каждого, кто нарушит эти запреты или у кого зазвонит телефон. К слову, такие же требования у судьи Литвиной были и во время рассмотрения административного дела в отношении Сергея Тихановского .

По словам Алины и ее знакомого Константина, который выступал свидетелем в суде, молодые люди встретились 6 сентября около гостиницы «Могилев» в районе 17.50. Алина ехала из Белыничей в Витебск на курсы через Могилев, у нее было 3 часа до отправления маршрутки из Могилева в Витебск, и они решили прогуляться.

Молодые люди пошли к центральному универмагу, затем через площадь Звезд по улице Ленинской в сквер за драмтеатром. Почти всю эту дорогу Алина шла, накинув на плечи бело-красно-белый флаг, который она достала из рюкзака.

Отвечая на вопросы судьи, Константин уточнил, что они с Алиной шли вдвоем и что он не спрашивал у девушки, зачем она набросила на плечи БЧБ-флаг.

- Может, спрашивали у нее, что это за символ такой? Что он означает? — настойчиво уточняла судья.

— Я такими вопросами не задаюсь, меня это не касается, — ответил свидетель.

У Лахтиковой судья спрашивала, с какой целью та взяла с собой флаг, набросила на плечи, что этот флаг означает.

— Без цели, — ответила врач на первых два вопроса. — Это исторический флаг, я под ним родилась, для меня это имеет значение.

— Когда вы родились? И что, тогда был такой флаг? — недоуменно спросила судья.

— Так современный [красно-зеленый с орнаментом] флаг ведь приняли только в 1994-м. А я родилась в 1991 году, — ответила врач.

Молодых людей задержали в районе площади Орджоникидзе сотрудники ОМОНа, причину задержания не объяснили, доставили в Ленинский РОВД, там опросили и изъяли флаг, сказала в суде Лахтикова.

— Скажите, пожалуйста, накинув этот флаг себе на плечи и пройдя так по всему городу Могилеву, что вы тем самым хотели сказать гражданам, которые проходили мимо? — снова спросила судья Литвина, сформулировав уже звучавший вопрос по-другому.

— Ничего не хотела сказать, — ответила врач.

— Чтобы они поняли, что вы родились под этим флагом, или что?

— Я не преследовала никакой цели, ничего не хотела показать.

— Но вы же понимали, что это оппозиционная символика? — продолжила судья Литвина.

— Я не считаю эту символику оппозиционной.

Судья также спрашивала, принимала ли Лахтикова участие в президентских выборах 9 августа, было ли у нее какое-то недовольство проведением выборов, смотрит ли врач телевизор, читает ли интернет, знает ли о проходящих в Беларуси несанкционированных массовых мероприятиях и ответственности за участие в них.

Врач ответила, что участие в выборах принимала, к их проведению вопросов у нее нет, а вот с их результатами она не согласна. Что телевизор «вообще не смотрит», а интернет читает и знает, что в происходит в стране.

Судья Литвина вернула дело в отношении Лахтиковой на доработку в Ленинский РОВД «для устранения недостатков».