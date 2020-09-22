В доме Татьяны Каневской прошел очередной обыск - утром был задержан ее старший сын

Источник материала: Tut.by

В родительском доме задержанного сегодня утром Александра Каневского, сына активистки Татьяны Каневской, прошел обыск.





— Саша в Следственном комитете, там мне сказали, что подозревается в причинении телесных повреждений сотруднику милиции. В родительский дом пришли сегодня и провели обыск. По всей видимости, искали наркотики, так как были с собакой. Ничего не нашли, изъяли все компьютеры и мобильные, — рассказал TUT.BY брат задержанного Алексей.

Напомним, во вторник утром в Гомеле по дороге на работу задержали старшего сына активистки Татьяны Каневской, которая с августа находится в СИЗО в Минске по обвинению в «беспорядках».

TUT.BY недавно писал об этой семье . Татьяна Каневская была доверенным лицом Светланы Тихановской и собирала за нее подписи. Она — одна из белорусов, признанных в эту кампанию политзаключенными, одна из пяти на данный момент женщин в этом списке (еще там Мария Колесникова , Лилия Власова , Светлана Купреева , Юлия Шардыко , Марфа Рабкова ; недавно на свободу вышла Елена Карагачева , которая тоже была в списке).

Каневскую милиция задержала в Гомеле 8 августа. Ее обвинили в административных правонарушениях: мелком хулиганстве и неподчинении милиции. 10 августа суд Советского района Гомеля рассматривал административный протокол — судья отправила его на доработку. Каневскую, так как у нее есть несовершеннолетний ребенок, выпустили из зала суда. Но как только она решила забрать из конвойной машины вещи, тут же была снова задержана.

Ее перевезли в Минск, в СИЗО на Володарского, сейчас женщина проходит по делу о массовых беспорядках (ст. 293 УК Республики Беларусь).