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В доме Татьяны Каневской прошел очередной обыск - утром был задержан ее старший сын
22.09.2020 21:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В родительском доме задержанного сегодня утром Александра Каневского, сына активистки Татьяны Каневской, прошел обыск.
— Саша в Следственном комитете, там мне сказали, что подозревается в причинении телесных повреждений сотруднику милиции. В родительский дом пришли сегодня и провели обыск. По всей видимости, искали наркотики, так как были с собакой. Ничего не нашли, изъяли все компьютеры и мобильные, — рассказал TUT.BY брат задержанного Алексей.
Напомним, во вторник утром в Гомеле по дороге на работу
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Каневскую милиция задержала в Гомеле 8 августа. Ее обвинили в административных правонарушениях: мелком хулиганстве и неподчинении милиции. 10 августа суд Советского района Гомеля рассматривал административный протокол — судья отправила его на доработку. Каневскую, так как у нее есть несовершеннолетний ребенок, выпустили из зала суда. Но как только она решила забрать из конвойной машины вещи, тут же была снова задержана.
Ее перевезли в Минск, в СИЗО на Володарского, сейчас женщина проходит по делу о массовых беспорядках (ст. 293 УК Республики Беларусь).
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Напомним, сегодня утром в Гомеле по дороге на работу задержали старшего сына активистки Татьяны Каневской, которая с августа находится в СИЗО в Минске по обвинению...
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