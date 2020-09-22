ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В доме Татьяны Каневской прошел очередной обыск - утром был задержан ее старший сын

22.09.2020 21:11 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В родительском доме задержанного сегодня утром Александра Каневского, сына активистки Татьяны Каневской, прошел обыск.


— Саша в Следственном комитете, там мне сказали, что подозревается в причинении телесных повреждений сотруднику милиции. В родительский дом пришли сегодня и провели обыск. По всей видимости, искали наркотики, так как были с собакой. Ничего не нашли, изъяли все компьютеры и мобильные, — рассказал TUT.BY брат задержанного Алексей.

Напомним, во вторник утром в Гомеле по дороге на работу задержали старшего сына активистки Татьяны Каневской, которая с августа находится в СИЗО в Минске по обвинению в «беспорядках».

TUT.BY недавно писал об этой семье. Татьяна Каневская была доверенным лицом Светланы Тихановской и собирала за нее подписи. Она — одна из белорусов, признанных в эту кампанию политзаключенными, одна из пяти на данный момент женщин в этом списке (еще там Мария Колесникова, Лилия Власова, Светлана Купреева, Юлия Шардыко, Марфа Рабкова; недавно на свободу вышла Елена Карагачева, которая тоже была в списке).

Каневскую милиция задержала в Гомеле 8 августа. Ее обвинили в административных правонарушениях: мелком хулиганстве и неподчинении милиции. 10 августа суд Советского района Гомеля рассматривал административный протокол — судья отправила его на доработку. Каневскую, так как у нее есть несовершеннолетний ребенок, выпустили из зала суда. Но как только она решила забрать из конвойной машины вещи, тут же была снова задержана.

Ее перевезли в Минск, в СИЗО на Володарского, сейчас женщина проходит по делу о массовых беспорядках (ст. 293 УК Республики Беларусь).

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Напомним, сегодня утром в Гомеле по дороге на работу задержали старшего сына активистки Татьяны Каневской, которая с августа находится в СИЗО в Минске по обвинению...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Вы же понимали, что это оппозиционная символика?» За что в Могилеве судили врача из Белыничей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

21.09.2020
Mir24.TV Belarus
22.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика