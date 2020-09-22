«Диалога не получилось». Как в Гродно проходила встреча губернатора Караника с актерами драмтеатра

Источник материала: Tut.by

Вечером 22 сентября к актерам и сотрудникам Гродненского драмтеатра приехал глава Гродненской области Владимир Караник. Поводом для разговора стал прерванный в минувшее воскресенье спектакль. Тогда были задержаны актеры Сергей Куриленко и Валентина Харитонова, а их коллеги в солидарность отказались доигрывать второй акт постановки. На встрече также присутствовала начальник управления культуры облисполкома Елена Климович. Журналистов в зал не пустили, однако участники после встречи рассказали, о чем на ней шла речь.





— Мы же все не хотели писать объяснительные, взбаламутили всех, — улыбаются актрисы перед встречей с губернатором — и скрываются в дверях театра.

Директор театра говорит, что «формат встречи не подразумевает присутствие журналистов» — и дальше фойе малого зала журналистов не пускает. Там уже собралась труппа и сотрудники театра. Около входа — небольшая группа поддержки из горожан.

Владимир Караник с журналистами не общается.

— Вы нам расскажете что-нибудь по ситуации в театре? — поинтересовались у него журналисты.

— Зачем? — спросил Владимир Караник.













Через какое-то время возле здания театра появляются синие затемненные бусы, на которых обычно ездят силовики. Группа поддержки — а к этому времени около драмтеатра собралось примерно 20 человек — нервничает. Но люди стараются шутить.

— Может быть, сразу актеров будут «принимать»? — смеются люди.

На площадке перед театром — несколько человек с маленькими детьми и колясками. Через какое-то время они решают уйти, около «драма» остаются самые стойкие.

Через полтора часа из служебного входа начинают выходить актеры.

— Ничего нам по существу так и не сказали. Конструктивного диалога не получилось. Нам говорили, что, мол, а если хирург скальпель бросит посередине операции, а если водитель высадит в поле? Что есть оплачиваемая работа, которую мы должны выполнять. Мы пытались объяснить, что в тот момент [когда узнали о задержаниях] играть уже не могли. Но, кажется, друг друга мы не услышали, — бросает одна из актрис.









Люди, которые ожидали артистов, идут к служебному входу.

— Что здесь происходит? Почему здесь столько людей? — строго спрашивает идущая мимо женщина.

Группа поддержки сразу напрягается.

— А вы кто такая?

— Актриса… — растерянно говорит женщина.

— Ой, как неудобно получилось-то. Это люди вас пришли поддержать, — говорят девушки. Все начинают смеяться. Женщина улыбается и начинает благодарить за то, что гродненцы все же пришли к зданию театра.

На встрече с губернатором также присутствовали ранее задержанные Сергей Куриленко и Валентина Харитонова. Они рассказывают, что спрашивали у губернатора, почему силовики находятся на акциях без опознавательных знаков и с закрытыми лицами.





— Он [глава области Караник] ответил: мол, им угрожают, — говорит Валентина.

— А нам не угрожают? Но мы же не закрываем свои лица, — возмущаются собравшиеся.

— Еще мы говорили об избитых и убитых. Нам сказали, что нет ни одного достоверного случая [гибели и насилия]. И, мол, мы можем назвать фамилии — факты и фамилии обязательно передадут в Следственный комитет. Но мы же не знаем фамилии избитых людей, зачем нас об этом спрашивать? Неужели мало тех фактов, которые общеизвестны? — спрашивают актеры.

Что касается ситуации в театре, то, по словам присутствующих на встрече, им было сказано, что они должны играть даже для одного зрителя, а прерывать спектакль — недопустимо.

— Мы это уже слышали. Также мы должны были подписать какой-то акт по поводу приостановки спектакля. Многие отказались это делать. Тогда нам сказали, что либо мы соучастники, либо заложники ситуации — и что кто-то один виноват в том, что произошло. Странный разговор. Как будто мы должны найти человека, который якобы подстрекал нас к срыву спектакля, и выдать его — тогда мы все не пострадаем. Так это выглядело. Но это [остановить спектакль] было нашим общим решением — и мы пытались это донести до властей. Мы не бастуем, приходим на репетиции и играем спектакли. Единственное, что мы просили — убрать из репертуара комедии. Ну, не время для них сейчас! Но и здесь нас тоже не слышат, — говорят актеры. — Еще нам рассказывали, что через два года поменяется Конституция, будут новые формы власти и выборы. Уверяли нас, что выборы были проведены честно. Когда мы спросили, так где же 80% поддержки Александра Лукашенко, — нам сказали, что эти люди сейчас работают, поэтому на улицы не выходят.









Актеры добавляют, что также спросили у Владимира Караника, является ли бело-красно-белая символика запрещенной.

— Он сказал, что нет. Так и напишите, пожалуйста.

Еще полчаса актеры и пришедшие их поддержать люди разговаривали о встрече, театре, мирных акциях — а потом разошлись.

Синие затемненные бусы тоже уехали.