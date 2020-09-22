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10 суток ареста получил журналист, который фотографировал женский марш солидарности в Пинске
23.09.2020 06:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
22 сентября в Пинске за участие в несанкционированном мероприятии судили члена Белорусской ассоциации журналистов Андрея Якимуша, пишет
Андрею вменялось участие в женском марше солидарности, который проходил в Пинске 13 сентября. Журналист в это время находился в центре города и снимал происходящее на фотокамеру.
В суде Андрей заявил, что в проходящей в городе акции участия не принимал и с предъявленным обвинением не согласен.
Заслушав показания свидетеля-милиционера, суд признал Андрея Якимуша виновным по статье 23. 34 КоАП РБ и назначил ему 10 суток ареста. Под стражу его взяли в зале суда.
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Свидетелем был сотрудник милиции.
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