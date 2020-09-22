Витебские чиновники рассказали, что будет с детьми, участвующими в маршах

Источник материала: Sputnik Беларусь

Читатель Sputnik предоставил в редакцию документ, подготовленный прокуратурой Витебской области и направленный в Витебский райисполком, где говорится о необходимости контроля за несовершеннолетними, участвующими в незаконных массовых мероприятиях. Sputnik побеседовал с витебскими чиновниками, которым был направлен документ, и выяснил, какие последствия ждут детей и их родителей, если несовершеннолетние будут замечены на несанкционированных митингах.

"Пугающий" документ

"Этот документ попал на глаза моей знакомой в одном из закрытых чатов Минска. Поскольку я живу в Витебске, она его мне переслала для ознакомления и, честно говоря, он меня напугал", - сообщила Sputnik жительница Витебска Ирина (имя изменено).

Каким образом испугавший ее документ попал в Минск, девушка не знает, но, по ее мнению, сейчас вообще скрыть ничего не возможно.

Подготовлен он прокуратурой Витебской области и называется "О предоставлении информации". Документ направлен в Витебский райисполком и Витебский РОВД.

На двух страницах сотрудники прокуратуры выказывают обеспокоенность тем, что в последнее время "обострились вопросы вовлечения детей и молодежи в антиобщественное и деструктивное поведение", что выражается в участии подростков в незаконных массовых мероприятиях.

В связи с этим, прокуроры требуют у руководителей отделов и учреждений образования Витебского района установить причины этого и выяснить, какие упущения произошли во время "патриотического воспитания" молодых людей.

Кроме того, требуется перечислить детей, участвовавших в несанкционированных акциях, сообщить, какие меры воздействия приняты к ним или их родителям, и указать "способы вовлечения" подростков в "такие действия".

В документе просят указать факты "безосновательного освобождения от административной ответственности родителей, не обеспечивших сопровождение детей в ночное время, а также приводящих детей на незаконные массовые мероприятия".

Прокуроры поинтересовались, какие меры безопасности приняты в "учебных заведениях и общежитиях учреждений по недопущению противоправного поведения учащихся".

Витебский райисполком: "Наши дети в акциях не участвовали"

В Витебском райисполкоме подтвердили, что получали подобную бумагу, и уже подготовили на нее ответ.

"Ни учащиеся учреждений образования Витебского района, ни их родители, ни педагоги в несанкционированных акциях участия не принимали", - подчеркнули в Витебском райисполкоме.

И отметили, что речь идет именно о районе, т.е. населенных пунктах, окружающих областной центр.

"Для того, чтобы так складывалось и в дальнейшем, мы проводим информационную работу, была проведена видеоконференция с руководителями всех учреждений образования района, где рассматривался вопрос участия детей в незаконных массовых мероприятиях, 1 сентября на праздничных линейках выступили представители РОВД, рассказавшие об ответственности за участие в подобных акциях, а в конце месяца в районной газете будет опубликована статья на эту же тему", - уточнили собеседники.

В районе регулярно проводятся заседания комиссии по делам несовершеннолетних и координационного совета по реализации требований декрета №18. Прорабатываются вопросы вместе с классными руководителями и самими несовершеннолетними, например: педагоги отслеживают активность своих подопечных в социальных сетях. Как отметили в райсполкоме, это делается и для того, чтобы уберечь детей от кибербуллинга и их участия в различных "деструктивных сообществах и секциях".

Алгоритм и СОП

Рассказали в райисполкоме и об алгоритме работы с несовершеннолетними, которых задерживает милиция во время участия в несогласованных массовых акциях.

"Алгоритм простой, как и по всей стране. Если ребенок задержан милицией, ведет себя адекватно и не оказывает сопротивление, то с ним проводится профилактическая беседа. Потом вызываются родители, с которыми тоже беседуют. На первый раз выносится предупреждение. Затем в ребенком и родителями беседуют представители школы. Если же ребенок ведет себя агрессивно и оказывает сопротивление, то с ним поступают в рамках законодательства", - подчеркнули в райсполкоме.

На учет в СОП, по словам чиновников, сразу никого не ставят. Поначалу с семьей проводят профилактическую работу. В это время школы, вместе социально-педагогическим центром, проводят социальное расследование. Если выясняется, что родители работают, в семье все хорошо, ребенок посещает школу, а выход на митинг был разовым случаем, то на учет в СОП семью, естественно, никто ставить не будет.

Как отметили работники райсполкома, чтобы вынести семье вердикт как социально опасной должен совпасть ряд критериев.

Приманивают на митинги конфетами

"В Витебской области были составлены протоколы за участие в несанкционированных акциях на 20 подростков, которым исполнилось уже 16 лет, причем, лишь один из них попадался трижды. Не достигших этого возраста участников митингов, выявлено не было", - сообщил Sputnik старший инспектор по особым поручениям отдела профилактики Управления охраны правопорядка и профилактики УВД Роман Бардеев.

Он отметил, что с 16-летнего возраста подростки сами несут административную ответственность за свои поступки, а за тех, что моложе, отвечают родители. Поэтому, если во время акции задержат ребенка младше 16 лет, то его родителей привлекут по статье 9.4 КоАП РБ (невыполнение родителями их обязанностей).

По словам Бардеева, все призывы участвовать в несанкционированных митингах поступают из Telegram-каналов, администраторы которых прекрасно осведомлены, что предлагают людям принять участие в незаконных мероприятиях.

"Кроме того, милиция устанавливает людей, которые приманивают подростков на акции, раздавая им конфеты. Сотрудники видели мужчину, который собрал вокруг себя молодых людей, угощал их сигаретами, сладостями и давал указания, как вести себя во время мероприятия и убегать от сотрудников УВД, причем это не единичный случай. Для кого-то из подростков это просто дань моде: сходить на митинг и поубегать от милиции", - отметил инспектор.

Бардеев отдельно отметил родителей, которые выходят на акции с маленькими детьми, которых везут в колясках либо несут на руках. По его мнению, это делается лишь с одной целью, чтобы в случае опасности "прикрыться" от сотрудников милиции. Если таких родителей задержат, то проинформируют комиссии по делам несовершеннолетних, куда родителей пригласят для соответствующей профилактической работы.

Не протестующие, а жертвы

По словам собеседника, по каждому случаю задержания несовершеннолетних милиция проводит индивидуальную профилактическую работу с молодыми людьми и их родителями с целью формирования у них имиджа успешного и правопослушного человека, а не участника незаконных акций, призывающих к насильственному свержению власти.

Еще одна не менее важная причина, по которой милиционеры следят за несовершеннолетними участниками несанкционированных акций, заключается в том, что они могут стать жертвами правонарушений.

"Протестующие на акции собираются разные, и не факт, что среди них не окажется человека, который не попробует, например, украсть кошелек у подростка. Кроме того, когда у людей нет четкой координации действий, их поведение непредсказуемо: толпа может пойти налево, а затем побежать вправо и слабого подростка просто затопчут", - сообщил Бардеев.

Собеседник отметил, что молодые люди, участвующие в незаконных акциях, обычно не сообщают в милицию, если во время мероприятия в отношении них был совершено правонарушение, и, таким образом, в области появляется на одно латентное преступление больше.