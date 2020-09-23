Еще теплее. Прогноз погоды в Барановичах на 23 сентября

В этот день ожидается небольшая облачность, без осадков, утром в отдельных районах слабый туман, сообщает
Ветер южный, от слабого до умеренного.
В Барановичах утром +12..+14 градусов, днем +22..+24, вечером +15..+17 °С.
По республике днем до +27 °С.
Атмосферное давление будет падать.
Самым прохладным в Барановичах этот день, 23 сентября, был в 1976 году: тогда за окном было –1,2 °C (данные за 129 лет). Самым жарким выдался 2003 год: воздух прогрелся до +27,5 °C.
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