Еще теплее. Прогноз погоды в Барановичах на 23 сентября

В этот день ожидается небольшая облачность, без осадков, утром в отдельных районах слабый туман, сообщает pogoda.by.

Ветер южный, от слабого до умеренного.

В Барановичах утром +12..+14 градусов, днем +22..+24, вечером +15..+17 °С.

По республике днем до +27 °С.

Атмосферное давление будет падать.

Самым прохладным в Барановичах этот день, 23 сентября, был в 1976 году: тогда за окном было –1,2 °C (данные за 129 лет). Самым жарким выдался 2003 год: воздух прогрелся до +27,5 °C.

Напомним, что у нас на сайте вы можете посмотреть погоду в Барановичах на ближайшие семь дней.