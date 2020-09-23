Девушки с фото, выводы экс-чиновника, просящий об отзыве депутат и деньги на женский форум - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Молодые, хрупкие и гордые — начнем с историй девушек , чьи фото после задержаний разлетелись по интернету (кстати, одна из девушек к тому же ответила на неудобные вопросы , а еще нелишним будет напомнить про несколько вредных и сексистских установок , которые работают в нашей стране). И, конечно, расскажем вам обо всех важных событиях вторника .

САМОЕ ВАЖНОЕ

Обязательно прочитайте интервью бывшего топ-чиновника Анатолия Котова: он подводит итоги того, что произошло в стране за последнее время. За плечами у Анатолия — работа в МИД Беларуси, Администрации президента, посольстве Беларуси в Польше, НОК, дирекции Европейских игр — 2019 и Управлении делами президента. «Выход только один: сложный диалог власти с обществом. Однако надо понимать, что ни у кого не будет комфортных переговорщиков», — говорит Котов. Еще один бывший белорусский чиновник, Михаил Загорцев, стал вице-мэром Ялты .

Помните женский форум в «Минск-Арене», куда приехали сторонницы Лукашенко? А выступление игумении Гавриилы? Она извинилась перед теми, кого оно задело. А вот сколько денег было потрачено на организацию мероприятия.

Кредиты сейчас мало кто выдает, но они все-таки есть. Например, Беларусбанк вернул кредит на покупку Geely. Ставки остались прежними, но есть некоторые ограничения .

Власти обещали навести порядок на рынке такси. Недавно появился проект указа «О некоторых вопросах автомобильных перевозок пассажиров». Если все, что там перечислено, будет принято, то рынок такси ждут серьезные перемены .

Председатель правления российского Сбербанка Герман Греф заявил о проблемах с рублевой ликвидностью у белорусской «дочки», БПС-Сбербанка. Аналитик Вадим Иосуб отметил , что в словах Грефа «есть очевидное лукавство».

Минчанину вынесли приговор за избиение гитариста «Ляписов». Музыкант, не приходя в сознание, умер через полгода.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рассказал, какие шаги в отношении Беларуси планирует предпринять Евросоюз. «Я готов поехать в Минск, если это может способствовать прогрессу. До настоящего времени Лукашенко отказывается взаимодействовать с Европейским союзом на любом уровне», — заявил Боррель. А президент Франции Эммануэль Макрон вчера заявил , что кризис в Беларуси несет риск нового разлома на европейском континенте.

Житель «двора перемен» Степан Латыпов находится за решеткой. Недавно по ТВ заявили, что мужчину подозревают в намерении использовать яд против силовиков. Обратились к химикам, чтобы они рассказали о веществах , которые показали в сюжетах телеканалы.

Про аккумуляторный завод, казалось, уже все позабыли. Но нет. Там, напомним, референдум о запуске завода обещали провести. Что сейчас происходит вокруг завода АКБ?

Известная белорусская писательница Людмила Рублевская ушла из издания «СБ. Беларусь сегодня». Кроме нее, из издания за последние два месяца ушли и другие сотрудники .