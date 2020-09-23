Девушки с фото, выводы экс-чиновника, просящий об отзыве депутат и деньги на женский форум - все за вчера

Обязательно прочитайте интервью бывшего топ-чиновника Анатолия Котова: он подводит итоги того, что произошло в стране за последнее время. За плечами у Анатолия — работа в МИД Беларуси, Администрации президента, посольстве Беларуси в Польше, НОК, дирекции Европейских игр — 2019 и Управлении делами президента. «Выход только один: сложный диалог власти с обществом. Однако надо понимать, что ни у кого не будет комфортных переговорщиков», — говорит Котов. Еще один бывший белорусский чиновник, Михаил Загорцев, стал вице-мэром Ялты.
Помните женский форум в «Минск-Арене», куда приехали сторонницы Лукашенко? А выступление игумении Гавриилы? Она извинилась перед теми, кого оно задело. А вот сколько денег было потрачено на организацию мероприятия.
Кредиты сейчас мало кто выдает, но они все-таки есть. Например, Беларусбанк вернул кредит на покупку Geely. Ставки остались прежними, но есть некоторые ограничения.
Власти обещали навести порядок на рынке такси. Недавно появился проект указа «О некоторых вопросах автомобильных перевозок пассажиров». Если все, что там перечислено, будет принято, то рынок такси ждут серьезные перемены.
Председатель правления российского Сбербанка Герман Греф заявил о проблемах с рублевой ликвидностью у белорусской «дочки», БПС-Сбербанка. Аналитик Вадим Иосуб отметил, что в словах Грефа «есть очевидное лукавство».
Минчанину вынеслиприговор за избиение гитариста «Ляписов». Музыкант, не приходя в сознание, умер через полгода.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рассказал, какие шаги в отношении Беларуси планирует предпринять Евросоюз. «Я готов поехать в Минск, если это может способствовать прогрессу. До настоящего времени Лукашенко отказывается взаимодействовать с Европейским союзом на любом уровне», — заявил Боррель. А президент Франции Эммануэль Макрон вчера заявил, что кризис в Беларуси несет риск нового разлома на европейском континенте.
Житель «двора перемен» Степан Латыпов находится за решеткой. Недавно по ТВ заявили, что мужчину подозревают в намерении использовать яд против силовиков. Обратились к химикам, чтобы они рассказали о веществах, которые показали в сюжетах телеканалы.
На днях стало известно про скандал в гродненском драмтеатре: когда актеры узнали, что двух коллег задержали на акции, они не смогли закончить спектакль. Вчера на беседу с актерами приезжал глава области Владимир Караник. Сам он с журналистами общаться не стал, вот что рассказали о встрече ее участники. Кстати, одна из актрис уволена — она поделилась подробностями.
Иван работал участковым в Гомеле и ушел после первых протестов. Прошло полтора месяца. Узнали, как у него дела. «Ситуация непростая, пока учусь, нет работы, и это все, конечно, не может не беспокоить», — говорит Иван. Но он тут же добавляет: если бы можно было повернуть время назад — поступил бы так же. И объясняет почему.
В начале сентября нескольких студентов задержали прямо в фойе МГЛУ. Вчера был суд над одним из них. Задерживают сейчас многих, и не только по административным делам. Муж координатора волонтерской службы лишенного регистрации правозащитного центра «Весна» рассказал, что случилось с женой. Тем временем правозащитники посчитали, сколько уголовных дел возбуждено в отношении участников выборов и протестов.
Один бизнесмен решил переименовать кафе на трассе в «Света 80%» — не вышло, потом были другие варианты — их тоже не пропустили. А вообще кафе называется «Сова». Рассказываем эту запутанную историю.
На улицах Минска появились внедорожники, которые есть только у Сил спецопераций. Разбирались, каким конкретно частям могут принадлежать эти машины.
Товариществам «Каскада», где висели БЧБ-флаги, выставили огромный штраф, там с прошлой недели проходят проверки РОЧС. «Если каждую неделю ходить с такими проверками и выписывать штрафы, то жильцы будут вынуждены обанкротить товарищество и перейти в ЖЭС», — говорит местный житель.
Самый молодой депутат Мингорсовета Ольга Тесакова встретилась с избирателями и попросила отозвать ее. Ольга не видит другого выхода. Она так объясняет свое решение: «К сожалению, с тем, что происходит, депутаты ничего не могут сделать. Ни с насилием, ни с уже состоявшимися выборами, срезанием ленточек, уборкой флагов. Я приняла достаточно взвешенное решение: уйти из системы, которая не делает ничего для народа в момент, когда должна быть максимально включена».
Странная история произошла в БГУИР. Некоторые студенты утверждают, что преподаватель исправил им оценки в зачетках за политическую позицию. Выслушали студентов и узнали позицию университета.