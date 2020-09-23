В Барановичском РОВД - новый начальник. Прошлый ушел в отставку

Источник материала: Tut.by

Главой отдела внутренних дел Барановичского райисполкома стал Андрей Студеничник, сообщает Intex-press .



Фото: Наш край

Родился Андрей Леонидович в Барановичах в 1981 году. В 1999-м поступил в Барановичскую среднюю специальную школу МВД. В 2007 году окончил Барановичский государственный университет, в 2017 году — Академию МВД.

Работал участковым в Полоцке, потом перераспределился в Ляховичи, где до 2013 года прошел путь от оперативника до главы уголовного розыска. С 2013 по 2017 год — первый замначальника Барановичского РОВД. Потом вернулся в Ляховичи, где работал начальником отдела внутренних дел.

В 2020-м Студеничник удостоен звания «Человек года Брестчины».

У Андрея Леонидовича растут два сына.

Эльдар Вильчковский, который ранее возглавлял Барановичское РОВД, ушел в отставку по выслуге лет.

В Барановичах, напомним, после выборов тоже были очень жесткие разгоны демонстрантов, почитать об этом подробнее можно здесь . А вот здесь у нас был рассказ барановичского милиционера о том, к чему их готовили и к чему они были не готовы на протестах.