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В Барановичском РОВД - новый начальник. Прошлый ушел в отставку
23.09.2020 09:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Главой отдела внутренних дел Барановичского райисполкома стал Андрей Студеничник, сообщает
Родился Андрей Леонидович в Барановичах в 1981 году. В 1999-м поступил в Барановичскую среднюю специальную школу МВД. В 2007 году окончил Барановичский государственный университет, в 2017 году — Академию МВД.
Работал участковым в Полоцке, потом перераспределился в Ляховичи, где до 2013 года прошел путь от оперативника до главы уголовного розыска. С 2013 по 2017 год — первый замначальника Барановичского РОВД. Потом вернулся в Ляховичи, где работал начальником отдела внутренних дел.
В 2020-м Студеничник удостоен звания «Человек года Брестчины».
У Андрея Леонидовича растут два сына.
Эльдар Вильчковский, который ранее возглавлял Барановичское РОВД, ушел в отставку по выслуге лет.
В Барановичах, напомним, после выборов тоже были очень жесткие разгоны демонстрантов, почитать об этом подробнее можно
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Новым начальником РОВД стал «Человек года Брестчины».
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