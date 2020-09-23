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В Витебске к выходным должны открыть футбольный манеж
23.09.2020 09:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В областном центре готовятся открыть футбольный манеж и завершают реконструкцию стадиона возле средней школы № 28,
Витебск стал последним областным городом в стране, где появился
Температуру и освещенность в манеже можно регулировать через планшет или мобильный телефон. Купол выдерживает морозы до -70°C. Прослужить он может до 50 лет.
Кроме основной команды, дублеров и ДЮСШ ФК «Витебск», здесь будут тренироваться и воспитанники футбольной академии.
На стадионе СШ № 28 сделали большую реконструкцию. Здесь появились современные площадки для футбола, волейбола, воркаут-комплекс.
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В областном центре готовятся открыть футбольный манеж и завершают реконструкцию стадиона возле средней школы № 28.
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