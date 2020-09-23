﻿ В Витебске к выходным должны открыть футбольный манеж. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Витебске к выходным должны открыть футбольный манеж

23.09.2020 09:25 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В областном центре готовятся открыть футбольный манеж и завершают реконструкцию стадиона возле средней школы № 28, сообщает телерадиокомпания «Витебск». Оба спортобъекта власти обещали открыть к «Дажынкам».

Витебск стал последним областным городом в стране, где появился футбольный манеж. Он находится рядом с основным полем ФК «Витебск». С Центральным спортивным комплексом его связывает переход.

Температуру и освещенность в манеже можно регулировать через планшет или мобильный телефон. Купол выдерживает морозы до -70°C. Прослужить он может до 50 лет.

Кроме основной команды, дублеров и ДЮСШ ФК «Витебск», здесь будут тренироваться и воспитанники футбольной академии.

На стадионе СШ № 28 сделали большую реконструкцию. Здесь появились современные площадки для футбола, волейбола, воркаут-комплекс.

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В областном центре готовятся открыть футбольный манеж и завершают реконструкцию стадиона возле средней школы № 28.
 
Новости дня
Новости общества
 
Минувшим днем пало семь температурных рекордов начала 1980-х годов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

22.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика