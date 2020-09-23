В Витебске к выходным должны открыть футбольный манеж

Источник материала: Tut.by

В областном центре готовятся открыть футбольный манеж и завершают реконструкцию стадиона возле средней школы № 28, сообщает телерадиокомпания «Витебск». Оба спортобъекта власти обещали открыть к «Дажынкам».

Витебск стал последним областным городом в стране, где появился футбольный манеж . Он находится рядом с основным полем ФК «Витебск». С Центральным спортивным комплексом его связывает переход.

Температуру и освещенность в манеже можно регулировать через планшет или мобильный телефон. Купол выдерживает морозы до -70°C. Прослужить он может до 50 лет.

Кроме основной команды, дублеров и ДЮСШ ФК «Витебск», здесь будут тренироваться и воспитанники футбольной академии.

На стадионе СШ № 28 сделали большую реконструкцию. Здесь появились современные площадки для футбола, волейбола, воркаут-комплекс.