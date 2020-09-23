Спецтехника у Дворца Независимости и обыск у журналистов. Что происходит в Беларуси 23 сентября

Источник материала: Tut.by

23 сентября — очередной день поствыборного периода в Беларуси. Около Дворца Независимости с утра замечено скопление спецтехники и силовиков. Впрочем, официальной информации о проведении там мероприятий нет. Утром начался обыск в квартире главного редактора «Нашай нiвы» Егора Мартиновича, о чем сообщила его жена — журналист TUT.BY Адарья Гуштын. Мы рассказываем о главных событиях среды в традиционном онлайне.