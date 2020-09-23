В квартире главного редактора «Нашай Нiвы» и его жены, журналиста TUT.BY, проходит обыск

Источник материала: Tut.by

У главного редактора «Нашай нiвы» Егора Мартиновича проходит обыск, сообщила его жена, журналист TUT.BY Адарья Гуштын.

Связь с Егором Мартиновичем пропала, когда он пошел с утра выгуливать собаку. На телефон родных пришел сигнал SOS.

После Адарья Гуштын сообщила, что у них в квартире обыск. По ее данным, происходящее связано со статьей «Нашай нiвы», где говорилось, что в камеру к «диджею перемен» на Окрестина приходил высокий милицейский начальник.

Обыск проводит управление собственной безопасности (УСБ) МВД.

По данным корреспондента TUT.BY, который находится на месте событий, около 10 часов утра в квартире находились Егор, Адарья и несколько силовиков. У Егора спросили, ознакомлен ли он с постановлением (видимо, с постановлением на обыск), после этого дверь в квартиру закрылась.

(Обновляется)