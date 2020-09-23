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В квартире главного редактора «Нашай Нiвы» и его жены, журналиста TUT.BY, проходит обыск
23.09.2020 10:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
У главного редактора «Нашай нiвы» Егора Мартиновича проходит обыск, сообщила его жена, журналист TUT.BY Адарья Гуштын.
Связь с Егором Мартиновичем пропала, когда он пошел с утра выгуливать собаку. На телефон родных пришел сигнал SOS.
После Адарья Гуштын сообщила, что у них в квартире обыск. По ее данным, происходящее связано со статьей «Нашай нiвы», где говорилось, что в камеру к «диджею перемен» на Окрестина приходил высокий милицейский начальник.
Обыск проводит управление собственной безопасности (УСБ) МВД.
По данным корреспондента TUT.BY, который находится на месте событий, около 10 часов утра в квартире находились Егор, Адарья и несколько силовиков. У Егора спросили, ознакомлен ли он с постановлением (видимо, с постановлением на обыск), после этого дверь в квартиру закрылась.
(Обновляется)
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Об этом сообщила Адар'я Гуштын, журналист TUT.BY и жена редактора издания.
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