|
В районе Дворца независимости в Минске - скопление техники и военные. Пока непонятно почему
23.09.2020 10:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске, в районе Дворца независимости, — скопление техники и военных. Пока неизвестно, что за мероприятие там запланировано.
C самого утра 23 сентября минчане заметили необычное движение на проспекте Победителей, в районе Дворца независимости — «БелЭКСПО». Среди военных заметили в том числе и представителей роты почетного караула.
В Мингорисполкоме TUT.BY посоветовали обращаться по этому поводу в Администрацию президента. Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт пока не поднимает трубку.
Есть предположение, что оживление на проспекте Победителей может быть связано с инаугурацией. Однако его
Наталья Эйсмонт не назвала дату инаугурации, но пообещала сделать это «ближе ко времени».
— Могу пока сказать только, что ближе ко времени инаугурации мы вам обязательно сообщим, — сказала Эйсмонт.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске, в районе Дворца независимости, - скопление техники и военных. Пока неизвестно, что за мероприятие там запланировано.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)