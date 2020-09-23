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В районе Дворца независимости в Минске - скопление техники и военные. Пока непонятно почему

23.09.2020 10:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске, в районе Дворца независимости, — скопление техники и военных. Пока неизвестно, что за мероприятие там запланировано.

C самого утра 23 сентября минчане заметили необычное движение на проспекте Победителей, в районе Дворца независимости — «БелЭКСПО». Среди военных заметили в том числе и представителей роты почетного караула.

В Мингорисполкоме TUT.BY посоветовали обращаться по этому поводу в Администрацию президента. Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт пока не поднимает трубку.

Есть предположение, что оживление на проспекте Победителей может быть связано с инаугурацией. Однако его опровергает комментарий, который Наталья Эйсмонт дала РИА Новости. Издание проверяло слухи, что церемония может пройти 29 сентября.

Наталья Эйсмонт не назвала дату инаугурации, но пообещала сделать это «ближе ко времени».

— Могу пока сказать только, что ближе ко времени инаугурации мы вам обязательно сообщим, — сказала Эйсмонт.




 
Теги: Минск
 
 
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В Минске, в районе Дворца независимости, - скопление техники и военных. Пока неизвестно, что за мероприятие там запланировано.
 
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